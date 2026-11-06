Angelina Jolie, bibisita sa Pilipinas para sa ASEAN Inclusive Growth Summit
Bibisita si Angelina Jolie sa Pilipinas bilang isa sa mga speaker sa 2026 ASEAN Inclusive Growth Summit na mangyayari sa November 11. Ang Academy Award-winning actress at humanitarian ay kasama sa mga featured speakers ng summit, kung saan magtitipon ang mga leader mula sa iba't ibang sector para pag-usapan ang economic growth at development ng Southeast Asia.
Hindi lang basta acting ang hatak ni Jolie dahil kilala rin siya sa kanyang humanitarian work, lalo na sa pag-advocate para sa mga refugees, displaced populations, at proteksyon ng mga kababaihan at bata. Naging Goodwill Ambassador siya para sa United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) mula 2001 hanggang 2012, at naging Special Envoy naman nito hanggang 2022.
Siyempre, hindi siya mag-isang bida sa stage. Kasama rin sa listahan ng mga speakers sina Lea Salonga, Kylie Verzosa, Rajo Laurel, at si Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque.
Sino kaya ang aabot sa event na 'to para makita ang Hollywood royalty sa personal?