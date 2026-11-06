Bea Binene, open na ulit mag-project sa GMA
G a-game na raw si Bea Binene na magtrabaho ulit sa GMA Network. Sa "Fast Talk with Boy Abunda" noong Martes, nilinaw ng actress na freelance artist siya ngayon.
I've always said that I'm freelance right now. I'm managed by Viva but in terms of networks, I'm freelance, ani Bea. So, kahit under Viva siya, open pa rin ang pinto para sa iba't ibang networks.
Aminado rin si Bea na hindi siya nanunog ng tulay sa GMA at nakikipag-usap pa rin siya sa mga executives ng network. Sabi nga niya, I always say that being here, being in GMA, it will always feel familiar. So if given a chance, I would love to.
At siyempre, hindi mawawala ang wish list! Gusto rin ni Bea na makatrabaho ulit ang love team partner niyang si Wilbert Ross sa isang Kapuso project, basta't allowed din ang actor.
Matagal na ang history ni Bea sa GMA dahil pumasok siya sa showbiz noong 2004 pa via "StarStruck Kids." Ilan sa mga naging projects niya rito ay ang "Tsuperhero," "Mulawin vs. Ravena," at "Beautiful Justice."
Sana mag-match na talaga ang schedule nila ni Wilbert, kasi sino ba namang ayaw ng reunion, 'di ba?