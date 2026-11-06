Haley Dizon at MJ Lastimosa, bida na sa 'Red Crown'
Mandy Mandopoulos · Nobyembre 06, 2026
Ready na kaming kilalanin ang mga characters nina Haley Dizon at MJ Lastimosa sa pelikulang 'Red Crown'. Isang satirical comedy-thriller ito mula sa GMA Pictures na siguradong may hatid na kakaibang vibe.
Kung hindi mo pa napapanood, nasa second week na ang 'Red Crown' sa mga sinehan nationwide . Perfect timing para i-book na ang tickets at i-check kung gaano nga ba ka-wild ang plot nito.
May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.