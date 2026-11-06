Gladys Reyes, nireunite ang original Mara Clara cast para sa debut music video
Nag-reunite na ang legendary cast ng Mara Clara para sa debut music video ni Gladys Reyes na pinamagatang “Primera Kontrabida”. Siyempre, hindi mawawala ang mga paborito nating 90s TV stars gaya nina Judy Ann Santos, Susan Africa, Juan Rodrigo, at Wowee de Guzman. Sumali rin ang Universal Motion Dancers at ang asawa ni Gladys na dating co-star niya rin na si Christopher Roxas.
Gusto raw ni Gladys na makuha ng music video ang drama at feel ng mga classic teleserye moments, kaya naman binigyan niya ng chance ang mga dati niyang castmates na makasama sa project. Para sa kanya, answered prayer ang paglalabas ng sariling kanta matapos ang maraming taon ng pag-perform sa iba't ibang live stages dito sa Pilipinas at maging sa abroad.
Kilala natin si Gladys bilang premier TV antagonist, pero ngayon ay papasok na siya sa spotlight bilang isang “kontradiva” para ipakita ang kanyang singing talent. Ang track ay gawa ng ABS-CBN Music creatives, content, and operations head na si Jonathan Manalo, at co-produced kasama ang StarPop label head na si Roque “Rox” Santos.
Hindi lang dito hihinto si Gladys dahil nakaschedule pa siyang mag-record ng lima pang tracks para sa kanyang upcoming debut EP sa ilalim ng StarPop. Mapapanood na ang official music video ng “Primera Kontrabida” sa ABS-CBN Star Music YouTube channel, at available na rin ang single sa mga major music streaming platforms.