Delivery Boi, nominated na sa GMANetwork.com Awards 2026
Nominated na ang series na Delivery Boi bilang Kapuso Daytime Drama Series of the Year sa GMANetwork.com Awards 2026. Bida rito sina Will Ashley at Mika Salamanca, kasama ang isang powerhouse cast na binubuo nina Keempee De Leon, Meryll Soriano, Maricar De Mesa, Gio Alvarez, Mikoy Morales, Yasser Marta, Vince Maristela, Angellie Sanoy, Juharra Asayo, at Eric Quizon.
Kabilang din sa stellar cast ng show sina Ariel Villasanta, Baninay Bautista, Jemwell Ventinilla, Ryan Vira, at Limuel Mendoza. Hindi lang ang series ang pasok sa nominations dahil nominated din si Yasser Marta para sa Kontrabida of the Year.
Ang GMANetwork.com Awards ay isang online voting event kung saan pwedeng ipakita ng mga fans ang suporta nila para sa mga paborito nilang Kapuso artists, love teams, at shows sa iba't ibang categories. Nagsimula na ang botohan noong 28 October at tatakbo hanggang 28 December 2026 via www.GMANetwork.com/Polls. Pwedeng bumoto ang mga fans kahit ilang beses nila gusto.
Inaanunsyo ang mga mananalo sa 31 December. Deserve ba nilang manalo o may mas bet kayong series?