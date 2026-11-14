Apl.de.Ap, naging speaker sa ASEAN Business and Investment Summit 2026

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Kasama ang Filipino-American artist at founding member ng Black Eyed Peas na si Apl.de.Ap sa mga featured speakers sa 2026 ASEAN Business and Investment Summit (ABIS). Ginanap ang event noong November 14 at 15 sa Solaire Resort sa Parañaque City.

Bahagi si Apl.de.Ap ng mga diskusyon tungkol sa creative industries ng rehiyon at kung paano ito makakatulong sa paglago ng ekonomiya. Bilang musician, entrepreneur, at philanthropist, naging panelist siya sa Session 5 na may pamagat na “Scaling ASEAN's Creative Advantage” noong November 14.

Sa session na ito, hinalungkat kung paano magagamit ng ASEAN ang creativity, kultura, at talento para maging competitive sa global market. Pinag-usapan din dito kung paano makakatulong ang mga investment para mapalawak pa ang creative industries sa rehiyon.

Ang theme ng ABIS 2026 ay “ASEAN: Creating Our Shared Future in the Age of Intelligence.” Pinagsama-sama rito ang mga regional leaders, government officials, business executives, investors, at industry experts para pag-usapan ang mga economic opportunities at challenges sa Southeast Asia.

Bukod sa creative industries, kasama rin sa agenda ng summit ang food and energy security, digital transformation, artificial intelligence, inclusive growth, at regional investment. Ang event na ito ay bahagi ng effort ng Pilipinas na palakasin ang trade, investment, innovation, at public-private sector cooperation habang hawak nito ang 2026 ASEAN chairmanship.

Slay na slay ang pag-pivot mula sa stage patungo sa panel discussion, 'di ba?