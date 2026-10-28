science ng weight and measurement, hinalubilo sa iBilib
Nag-challenge ng kaalaman tungkol sa weight at measurement ang show na iBilib noong 25 October 2026. Layunin ng episode na ipakita kung paano nakakatulong ang mga ito para makapag-compare ng amounts at makuha ang specific na numerong kailangan.
Siyempre, hindi mawawala ang energy nina Chris Tiu at Shaira Diaz na siyang hosts ng program. Kung sakaling na-miss ang episode, pwede itong mapanood sa GMA Play app, sa GMANetwork.com/GMAPlay, o sa Android TVs.
Para sa mga gustong mag-catch up sa iba pang highlights, available din ang playlist nito sa YouTube. Pero kung gusto niyo ng full experience, abangan ang iBilib tuwing Linggo, 9:35 AM sa GMA Network.
Kala ko dati boring ang measurement, pero bakit parang gusto ko na ring mag-experiment?
May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.