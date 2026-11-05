EA Guzman at Shaira Diaz, mag-asawang bida na sa sine!
Dinala na nina EA Guzman at Shaira Diaz ang kanilang real-life chemistry sa big screen. Bida ang mag-asawa sa family feature film na “Buddy,” na marking ng kanilang first movie project together simula noong ikasal sila.
Sadyang cinematic ang peg dahil sa Finland ito shoot nang buo. Pero beyond the scenic landscapes at sub-zero weather, naging extra special ang trip na ito para sa mag-asawa dahil quiet celebration din ng kanilang first wedding anniversary ang naganap habang nasa location sila. Work-cation goals talaga!
Ang movie ay produced ng MAVX Productions at idinirek ni Lucky Blanco. Hindi lang sila ang magaling sa cast dahil kasama rin dito ang mga veteran actors na sina Michael de Mesa at Benjie Paras, pati na sina Elisse Joson, Elijah Canlas, at Empoy Marquez.
Kahit busy sa movie, hindi nakakalimutan ng dalawa ang kanilang Kapuso network endeavors. Mainstay pa rin si EA sa gag show na “Bubble Gang,” habang regular host naman si Shaira sa morning program na “Unang Hirit” at educational show na “iBilib.” Kitang-kita rito ang versatility nila sa pag-shift mula hosting at comedy papunta sa feature filmmaking.
PG ang rating ng “Buddy” mula sa MTRCB. Nagkaroon na ito ng red-carpet premiere sa TriNoma at showing na ngayon sa mga sinehan nationwide.
Sana all may anniversary celebration sa Finland habang nagtatrabaho!