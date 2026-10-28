GMANetwork.com Awards 2026, heto na!
Bumalik na ang GMANetwork.com Awards para sa second year nito matapos ang inaugural run noong 2025. Chance na naman ito para sa mga Kapuso fans sa buong mundo na iboto ang mga artists at programs na talagang tumatak sa puso nila.
Sa pagkakataong ito, may mga categories tayo para sa Rising Kapuso Male & Female Star of the Year, Kapuso Male & Female Teen Star of the Year, Kapuso Couple of the Year, at Kapuso Love Team of the Year. Kasama rin sa listahan ang Kapuso Daytime Series of the Year, Kapuso Primetime Series of the Year, Kontrabida of the Year, at Comedian of the Year.
Para mas exciting, may bagong category na idinagdag: ang Kapuso Host of the Year. Let's be honest, kailangang-kailangan talaga ng award para sa mga hosts na bumubuhay sa show.
Kung gusto niyo nang mag-cast ng boto, pumunta lang sa www.GMANetwork.com/Polls. Nagsimula na ang botohan noong 28 October at tatagal ito hanggang 28 December 2026.
Sino kaya ang magwawagi? Malalaman natin ang mga winners sa 2027 Kapuso New Year Countdown Special sa December 31.
Kayo, sino ang priority vote niyo sa mga categories na 'to?