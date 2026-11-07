Cianne Dominguez, mula 'Sexy Babe' hanggang sa pagiging PBB housemate
Trending ngayon sa social media si Cianne Dominguez dahil sa kanyang pagpasok bilang housemate sa “Pinoy Big Brother: Collab 3.0”. Pero bago pa man ang stint na ito, pamilyar na ang mukha ni Cianne—na ang totoong pangalan ay Tricia Anne D. Florendo—sa Madlang People dahil isa siya sa mga hosts ng noontime show na “It’s Showtime”.
Nagsimula ang kanyang pagsikat noong 2021 nang sumali siya sa “Sexy Babe” segment ng programa. Kahit hindi niya nakuha ang titulo at nauwi lang sa semi-finals, nakuha naman niya ang loob ng mga viewers kaya noong 2022 ay opisyal na siyang ipinakilala bilang isa sa mga bagong hosts.
Fitness at Pageantry Goals
Bago pa man pumasok sa showbiz, sanay na si Cianne sa mga beauty contest. Nanalo siya bilang Binibining San Isidro Turismo 2019 at hinirang ding Mutya ng Hamaka noong 2020. Kamakailan ay sumali rin siya sa Century Tuna Superbods 2026, kung saan naging wildcard finalist siya.
Hindi na tayo magtataka kung bakit fit na fit si Cianne dahil fitness talaga ang lifestyle ng pamilya nila. Bodybuilder ang tatay niya, habang Zumba instructor naman ang nanay. Pati ang mga kapatid niya ay fitness coaches din at sumasali sa mga kompetisyon.
Hidden Talents at Love Life
Bukod sa hosting at pag-beauty queen, may vocal skills din ang host. Naalala pa natin noong 2021 sa “Sexy Babe” segment kung saan kinanta niya ang “Pangarap Ko ang Ibigin Ka” ni Regine Velasquez. Talagang multi-talented ang ating housemate!
Pagdating naman sa love life, open si Cianne tungkol sa relasyon niya sa model na si Kai Suzon. Bukas ang magkasintahan sa kanilang relasyon at nagbabahagi sila ng mga larawan ng isa't isa sa kani-kanilang Instagram pages.
Sana all may fitness-oriented family at supportive partner, 'no?