Marian Rivera, hindi raw nagbago kahit naging mega-star na
Kuwentuhan at tawanan ang naganap sa "Ang Walang Kwentang Podcast" nang mag-guest sina Marian Rivera at Dingdong Dantes kasama ang mga host na sina Direk Antoinette Jadaone at JP Habac. Sa episode na ito, binahagi ni Direk Tonet kung gaano naging humble at generous si Marian kahit nung peak na ng success niya sa 2007 adaptation ng Marimar.
Sabi ni Direk Tonet, akala raw nila ay magiging snobbish si Marian dahil sa bilis ng pag-angat nito sa stardom, pero hindi ito nangyari. Para sa kanya, isa si Marian sa pinakamapagbigay na celebrity na kilala niya. May joke pa si Direk Tonet na dati raw ay gumawa sila ng mga planners at bumili si Marian ng copies, pero naiisip niya nuon na sana ay mas marami pa ang binili nito kaysa sa one or two dozen lang.
Sabi pa ni Direk Tonet, hindi raw talaga pumasok sa ulo ni Marian ang kasikatan niya bilang Marimar. May mga pagkakataon pa raw na nakakalimutan nito na siya si Marian Rivera, kaya kapag casually siyang namimili sa kung saan-saan, pinapaalala raw ni Direk kung sino siya.
Dagdag pa ni Direk Tonet, naging malaking hit din ang Dyesebel na sumunod agad sa Marimar. Pero ang talagang nakaka-touch ay ang pagiging generous ni Marian sa mga staff members. Isinasama raw nito ang mga regalo sa likod ng kanyang sasakyan para may maibigay sa mga staff na may birthday, at nilalagyan pa ito ng simpleng note na bumabati ng maligayang kaarawan.
Na-experience din ni Direk Tonet na pumili ng perfume mula sa koleksyon ni Marian. Aminado ang director na doon niya lang naranasan ang pagkakaroon ng access sa napakaraming iba't ibang klase ng perfume.
Samantala, magsasama ulit sina Marian at Dingdong sa family drama film na "Remember." Ang movie ay idinirek ni Mae Cruz-Alviar, na siya ring nasa likod ng hit movie nilang "Rewind" noong 2023. Ang "Remember" ay ipapalabas sa mga sinehan worldwide sa November 11, 2026.
Sana all may stock ng perfumes at birthday gifts sa kotse, 'no?