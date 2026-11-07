Bea Millan-Windorski, lumipad na papuntang Puerto Rico para sa Miss Universe 2026
Lipad na si Miss Universe Philippines Bea Millan-Windorski patungong Puerto Rico para lumaban para sa Miss Universe 2026 crown. Ang finals night ay gaganapin sa November 24, o November 25 kung oras sa Pilipinas.
Siyempre, hindi mawawala ang airport slay! Radiant na lumabas si Bea sa kanyang yellow Anthony Ramirez creation habang binabati ang mga pageant fans. Sa mga photos at videos na shinare ng MUPH noong Thursday, November 5, kitang-kita ang pag-wave niya ng Philippine flag at nagpakita rin siya ng kaunting pasarela. Ayon sa MUPH, ito ang bayanihan spirit ng buong bansa na sumuporta sa isang Pilipina.
Pero hindi lang basta fashion ang hatid ni Bea. Sa isang post, sinabi niya na ang kanyang ensemble ay inspired ng isang defining moment in our history. Sinabi pa niya na The Filipino is worth fighting for, na tila pag-reference sa sinabi ni dating President Benigno “Noynoy” Aquino III noong 2014 State of the Nation Address (Sona).
Dagdag pa ni Bea, proud siyang dalhin ang lakas at grace ng mga kababaihang Pilipina sa look na ito.
Ang goal ngayon? Mapalitan si reigning queen Fatima Bosch at makuha ang ikalimang Miss Universe crown para sa bansa, kasunod nina Gloria Diaz (1969), Margie Moran (1973), Pia Wurtzbach (2015), at Catriona Gray (2018). Ramdam na namin ang kaba at excitement, sana talaga ay iuwi na ang korona!