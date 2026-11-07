Is your life scripted na? Gabriel Thoth, nag-explain ng time paradox
Sa episode ng TRGGRD, tinalakay ni Gabriel Thoth kung ang buhay ba natin ay scripted na sa isang parallel dimension.
Ipinaliwanag din niya ang 'Free Beer' paradox of time. Ang main takeaway? Ang present moment lang daw ang tanging mayroon tayo, kaya focus muna sa ngayon.
Kala ko simple lang ang buhay, pero bakit parang kailangan ko na ring mag-aral ng physics para maintindihan ang oras? Kayo, naniniwala ba kayong may ibang version ng sarili niyo sa kabilang dimension?
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