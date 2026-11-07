Maki, natawa sa maling lyrics ni Anthony Constantino sa 'Saan?'
Hala, anyare? Natawa nang bongga ang OPM singer na si Maki matapos niyang makita ang isang clip ni Anthony Constantino na kumakanta ng "Saan?" sa loob ng Pinoy Big Brother house. Sa video na ni-repost ni Maki sa X noong November 5, 2026, narinig si Anthony na binago ang lyrics mula sa Sa kalsada ng BGC at ginawa itong "Sasara na BGC."
Sa all-caps na post na may kasama pang keyboard smashing, nagbiro si Maki na hindi na niya maipagtatanggol si Anthony, dahil ganito rin daw ito kahit nasa labas ng bahay.
Para sa mga hindi pa updated, isa si Anthony sa 16 housemates na pumasok sa Bahay ni Kuya noong October 2026. Ang actor na ito mula sa Sparkle ay nakilala rin bilang suitor ni Shuvee Etrata at nakasama na ito sa iba't ibang proyekto gaya ng "The Master Cutter," "From Vlog to Love," "Barangay Love Stories," at sa pelikulang "Huwag Kang Titingin."
Kailan pa ba tayo huling nakarinig ng kanta tungkol sa pagsasara ng BGC? Nagsimula ang "PBB Collab 3.0" noong October 24 sa GMA Network kung saan ipinakita ang bagong look ng Bahay ni Kuya. Ang reality series na ito ay napapanood mula Lunes hanggang Biyernes ng 9:35 p.m., Sabado ng 6:15 p.m., at Linggo ng 4:45 p.m.
Let's be honest, nakaka-relate tayo kay Anthony sa pag-improvise ng lyrics kapag hindi natin memorize ang kanta. Pero sana naman, hindi talaga magsara ang BGC kasi saan na tayo mag-i-IG story?