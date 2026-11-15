Katrina Anne Johnson, pinagsamang PH at Japan looks sa Miss International 2026
Slay ang dating ni Katrina Anne Johnson sa national costume presentation ng Miss International 2026 na ginanap sa Yamanashi, Japan noong 14 November. Suot ang isang champagne-colored gown, pinagsama ni Katrina ang elements ng kulturang Pilipino at Hapon sa isang look na tinawag na “Buklod” o unity.
Ang gown ay gawa ng fashion designer na si Manny Halasan. Para itong cross between a Filipiniana gown dahil sa iconic na butterfly sleeves nito, pero may touch ng Japanese kimono dahil sa wide obi sash belt at malaking ribbon sa likod.
Sino ba si Katrina? Siya ang Binibining Pilipinas International 2025 at isang pharmacist mula Davao. Filipino-American siya by blood, pero aminin natin, ang looks niya ay pwedeng-pwedeng mapagkamalang Japanese woman, kaya naman bagay na bagay sa kanya ang fusion look na ito.
Detalyeng pang-malakasan
Kung titingnan nang malapitan, talagang pinag-isipan ni Halasan ang bawat tahi. Ang two-layer skirt at trail ng gown ay may mga intricate symbols ng dalawang bansa. Gumamit dito ng pearl beads at capiz na hinaluan ng gold fusa beads at tassels mula sa Japan. May abaca at piña overlay din ito sa ibabaw ng shimenawa fabric.
Hindi rin nawala ang floral details dahil may sampaguita at sakura appliques na iba-iba ang size at kulay. Para naman sa accessories, nag-wear siya ng gold headpiece at jewelry, at may dala pang Japanese Chōchin lantern para kumpletuhin ang look. Ang gilded Japanese lantern naman ay bahagi ng gown.
Sa likod ng gown, makikita ang Nisshoki o rising sun design na nasa itaas lang ng three stars and sun ng Pilipinas. Dagdag pa rito, ang official Philippines–Japan Friendship 70th Anniversary logo ay naka-display sa train ng costume, na pinalamutian pa ng Swarovski crystals at rhinestones.
Pagpupugay sa 70 taon ng pagkakaibigan
Kuwento raw ni Katrina sa Instagram, gusto niyang maglahad ng story na pag-aari ng parehong home at host country. Ayon sa kanya, ang “Buklod” ay tribute sa ganda ng kanilang distinct cultures at sa friendship na nabuo sa loob ng 70 years of shared history.
Bago pa siya lumipad papuntang Japan, dinaluhan na ni Katrina ang celebration ng 70 years of friendship ng Pilipinas at Japan dito sa bansa. Nagkaroon din siya ng courtesy visit kay Japanese Ambassador to Manila Kitagawa Katsuro.
Binanggit din ni Katrina na ang abaca ang kauna-unahang export ng Pilipinas papuntang Japan. Para sa kanya, isang malaking privilege ang magsuot ng piece mula sa kanyang tahanan habang binibigyang-pugay ang bansang Japan na mainit na tumanggap sa kanila.
Materyales at craftsmanship
Kuwento naman ni Halasan sa isang separate post, ginamit niya ang piña callado na hand-embroidered ng mga artisans mula sa Laguna. Dito rin makikita ang mga detalye ng sampaguita at sakura flowers.
Hindi rin pumalya ang local touch dahil ginamit niya ang traditional “Puni” weaving mula sa Bulacan at nagdagdag pa ng iba't ibang Filipino ornaments para mas maging authentic ang dating ng costume.
Early wins at ang Final Gala
Bago ang costume presentation, nakakuha na ng pansin si Katrina sa Miss International Welcome Party na ginanap sa Professional University of Beauty and Wellness sa Yokohama. Dito ay nanalo siya ng Miss Visit Japan award.
Nag-post si Katrina ng pasasalamat sa warmth na ipinakita ng Nihon sa kanya at sinabing hindi niya hiningi ang mas magandang welcome pa kaysa rito.
Ngayon, nakatutok na ang lahat sa Final Gala na gaganapin sa Kanadevia Hall (dating Tokyo Dome City Hall) sa Tokyo sa 25 November. Dito susubukan ni Katrina na makuha ang seventh Miss International victory para sa Pilipinas.
Sana talaga ay mag-work ang luck at beauty ni Katrina para sa korona, ‘di ba?