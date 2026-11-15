Hostage ko o hostage mo? Ang hirap mag-decide sa Bubble Gang!
Sino ba namang hindi mapapaisip kung hostage taker ka? Sa episode ng sketch comedy show na Bubble Gang na na-air noong 15 November 2026, ipinakita ang isa sa mga pinakamabigat na desisyong kailangang harapin ng mga hostage taker.
Kahit nakakatawa ang vibe, ramdam ang pressure sa sitwasyon. Kasama sa cast ng show sina Michael V., Paolo Contis, Chariz Solomon, Kokoy de Santos, Analyn Barro, Buboy Villar, EA Guzman, Matt Lozano, at Cheska Fausto.
Kung na-miss niyo ang episode o gusto niyo lang mag-marathon ng tawa, available ang mga highlights sa YouTube at mapapanood ang full episodes sa GMA Play app, GMANetwork.com/GMAPlay, o sa Android TVs. Para naman sa mga loyal viewers, mapapanood ang Bubble Gang tuwing Linggo ng 6:15 PM sa GMA Network.
Kayo, anong gagawin niyo kung kayo ang nasa posisyon ng hostage taker? Siguro mag-oorder muna ng milk tea bago mag-decide!