Maris Racal, papasok na sa theater world para sa 'Sunshine' stage adaptation
Handa na si Maris Racal na sumabak sa theater for the first time. Babalik siya bilang si Sunshine Francisco para sa stage adaptation ng hit film na "Sunshine".
Ang movie ni Antoinette Jadaone, kung saan gumanap si Maris bilang isang ambitious teen gymnast na nabuntis habang naghahanda para sa national tryout, ay gagawing stage production next year. Ang title nito ay "Sunshine: The Immersive Stage Adaptation".
Hindi ito 'yung tipikal na play na nakaupo lang ang mga audience. Sa immersive setup na ito, iikot ang mga manonood sa iba't ibang spaces habang tumatakbo ang kwento. Para itong choose-your-own-adventure experience kung saan pwedeng makalapit ang audience sa mga characters.
Excited si Maris sa immersive side ng show dahil hindi lang si Sunshine ang magiging sentro ng spotlight kundi pati na rin ang buong cast. Dahil pwedeng sumunod ang mga viewers sa iba't ibang characters at paths, posibleng magkaiba ang takeaway o opinyon ng bawat tao pagkatapos ng show.
Kumpirmado na rin na babalik ang mga co-stars niya na sina Elijah Canlas at Xyriel Manabat para gumanap bilang si Miggy, ang partner ni Sunshine, at si Thea, ang best friend nito. Tulad ni Maris, first time din ni Xyriel Manabat na sasabak sa stage.
Para sa production, si Mikko Angeles ng "Bar Boys: A New Musical" ang magsisilbing director at si Mikaela Regis naman ang sumulat ng script. Tutulong si Phi Palmos sa pag-produce, habang si Joshua Chan ang production manager.
Na-mention din ni Maris na naka-lock in na ang script at schedule. Sinabi rin niya kay Jadaone na ready na siyang maging estudyante nito ulit.
Keri kaya ni Maris ang transition mula screen to stage, o baka mas ma-enjoy natin siya rito dahil walang edit-edit?