Sana all may surf resort, pero wait, may third party pala!
Imagine, may surf resort kayo sa La Union kasama ang partner mo—sobrang goals na, 'di ba? 'Yun ang setup nina Andrew, na ginagampanan ni Derek Ramsay, at Jasmine, na gaganap naman si Andrea Torres. Pero siyempre, hindi pwedeng walang drama sa GMA.
Biglang pumasok sa eksena si Juliet, ang long-lost twin sister ni Jasmine. Bumalik siya para makipag-reconnect sa biological family niya, pero secretly ay nagsisimula siyang makipag-affair kay Andrew.
Let's be honest, nakaka-stress pa rin isipin kung sino ba talaga ang mananalo sa puso ni Andrew. Seryoso, ang ganda sana ng vibe sa La Union kung walang nanggugulo sa marriage nina Jasmine at Andrew. Sino kaya sa dalawang magkamukha ang magwawagi sa huli?
May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.