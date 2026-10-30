Regine Velasquez, nag-paalam na sa 'FINALE' concert
Grabe ang emosyon sa tatlong araw na 'FINALE' concert ni Regine Velasquez, lalo na noong October 18. Para itong memoir ng kanyang career kung saan bawat kanta ay may kaakibat na mahalagang moment sa buhay niya. Bago pa man magsimula ang show, may pinatugtog na behind-the-scenes footage kung saan inamin ni Regine na naging mahirap ang desisyon na mag-farewell concert, pero kailangan na niya itong gawin dahil hindi na sustainable ang ganoong lifestyle sa edad niya.
Si Regine Velasquez ay isang sikat na singer at actress sa Asia na nanalo sa Festival da Canção da Ásia e do Pacífico noong 1989.
Theatrical na pasabog
Pagbukas ng curtain, sinalubong ang mga fans ng isang gothic-esque courtyard na may mga lush flora at arched walls. Literal na lumitaw si Regine mula sa isang glass dome sa gitna ng stage para kantahin ang “Narito Ako.” Ramdam na ramdam ang impact ng opening na ito, lalo na nang lumapit siya sa mga fans at naiyak habang sumasabay ang crowd sa ballad.
Hindi lang drama ang hatid ng show dahil pinatunayan din ni Regine na nasa kanya pa rin ang range at magnitude bilang performer. Mula sa ballad na “You’ve Made Me Stronger,” biglang nag-shift ang mood mula fantastical patungong psychedelic nang kantahin niya ang new wave hit ng Blondie na “Call Me.”
Mga surprise guest at family moments
Maraming sorpresang artists ang sumama sa gabi, kabilang na ang OPM icon na si Jose Mari Chan. Nakaka-shock pero touch ang performance nila ng duet na “Please Be Careful With My Heart,” dahil hindi sanay ang marami na marinig si Chan sa heart-rending songs imbes na mga Christmas hits.
Nagpatuloy ang show sa isang smooth jazz segment kung saan suot ni Regine ang isang glistening white dress. Dito niya ipinakilala ang track na “Espasol” (na soon-to-be-released pa lang) at sumama ang band ng anak niyang si Nate Alcasid, ang Meet Me at the Elevator, para sa isa pang unreleased song. After nito, tinanggal ni Regine ang part ng kanyang dress para mas makagalaw at makagroove sa kantang “Urong-Sulong.”
Kahit veteran ang star, hindi rin niya kinalimutang bigyang-pugay ang younger generation. Sumama ang P-pop group na DNA para sa kanilang self-titled gritty hip-hop track. Kitang-kita na mas priority ni Regine ang pag-share ng stage sa ibang musicians kaysa sa pagiging cohesive ng flow ng show.
Personal na alaala at 'Regine-oke'
Naging personal din ang vibe ng concert nang kantahin ni Regine ang mga duets na dati niyang ginawa kasama sina Piolo Pascual at Dingdong Dantes, bagaman solo niya itong inawit. Ang climax ng duet segments ay nang lumabas si Ogie Alcasid mula sa isang trapdoor para kantahin kasama ang kanyang asawa ang “Hanggang Ngayon,” kung saan kitang-kita ang chemistry nila bilang couple at musical duo.
Nagdala rin ng matinding sentimentality ang pag-akyat nina Donna Cruz at Mikee Cojuangco para sa mga kantang “I Can” at “A Little Love Goes a Long Way.” Ipinaliwanag ni Regine na nagkasama-sama sila noon sa comedy movie na Do Re Mi noong 1996. Para silang tatlong matatandang magkaibigan na nagkukuwentuhan at nagtatawanan lang sa stage imbes na mag-focus sa pag-wow ng audience.
Tinapos ni Regine ang gabi sa pamamagitan ng “Regine-oke” segment. Gamit ang isang ornately designed cart, nilibot niya ang arena para makipag-bond sa mga fans sa bleachers habang sabay-sabay silang kumakanta ng international hits gaya ng “Dancing Queen,” “Dance with Me,” “If Ever You’re in My Arms Again,” at “Crazy For You.” Ang ending na ito ay malinaw na mensahe na ang gusto niya sa kanyang final concert ay simpleng moment kasama ang mga mahal niya sa buhay at ang kanyang mga fans.
Sino kaya ang susunod na mag-re-retire na legendary singer na magbibigay sa atin ng ganitong klaseng closure?