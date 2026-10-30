Los Salvajes Bravos, tungkol sa mga Pinoy na naging 'human exhibits' sa Spain
Seryosong usapan muna tayo dahil may bagong entry ang 2026 Metro Manila Film Festival (MMFF) na siguradong magpapamulat sa atin. Ang "Los Salvajes Bravos" ay isang historical drama na naglalayong bigyang-boses ang mga indigenous Filipinos na dinala sa Spain noong 1887. Ang masaklap, ginawa silang "human exhibits" sa Philippine Exposition sa Madrid.
Sa ginawang media conference noong Huwebes, October 29, inamin ni director Paolo Dy na ang pelikulang ito ay inspired sa totoong karanasan ng mga indigenous Filipinos. Na-recruit sila para sumali sa nasabing exposition kung saan sila ay ipinresenta kasama ang mga halaman, hayop, at iba pang mga produkto. Hindi nila ma-imagine na mangyayari ito sa mga taong galing sa bundok at iba't ibang parte ng Pilipinas, na ayon sa pelikula ay umaasa sa mas magandang buhay para sa pamilya nila.
Bakit ito mahalaga ngayon?
Sa totoo lang, nakaka-shock na may ganitong part ng history natin. Sabi ni Paolo Dy, gusto nilang ibigay ang kwento sa mga ordinaryong tao at hindi lang sa mga prominenteng historical figures na palagi nating naririnig. Gusto nilang lagyan ng flesh on the bones ang mga tuyong record na naiwan sa atin, dahil karamihan ng dokumentasyon tungkol dito ay galing lang sa perspektibo ng mga Kastila na nag-organize ng event. Let's be honest, kailangan talaga natin ng POV ng mga Pinoy dito para ramdam ang bigat.
Bago nakuha ang kwento sa Madrid, na-explore muna ng production ang history ng human zoos sa United States, specifically yung sa St. Louis. Pero nung nadiskubre nila ang nangyari sa Madrid, doon nila nakita na sobrang importanteng ikwento ito. Para itong isang malaking trade fair kung saan isinama tayo, pero hindi bilang traders kundi bilang display.
Ang cast at ang kwento
Ang pelikula ay pinagbibidahan ni Romnick Sarmenta bilang si Ismael Alzate. Isa siyang Igorot veteran na namuno sa grupo ng mga indigenous Filipinos papuntang Madrid. Kasama rin niya si Ruru Madrid na gaganap bilang si Purganan. Akala nila ay magandang oportunidad ito, pero pagdating sa Spain, nadiskubre nilang ipipresenta pala sila bilang mga "primitive people" sa El Retiro Park. Sobrang dehumanizing ng treatment na ito, na pati ang pambansang bayaning si José Rizal ay kinondena noong 1887.
Para kay Ruru Madrid, timing na lumabas ang kwentong ito para malaman ng bagong henerasyon. Naniniwala siya na ang history ay reflection ng mga nararanasan natin ngayon. Dagdag pa niya, ang mga karanasan ng mga Pinoy sa film ay maaaring magbigay ng pag-asa sa mga manonood sa gitna ng mga challenges sa kasalukuyan. Very deep, 'di ba?
Honor at pagbabalik ng JesCom
Si Romnick Sarmenta naman ay nagsabing isang malaking blessing at honor ang mapabilang sa festival. Para sa kanya, pagkakataon ito para ipakilala sa mga pamilyang manonood ang bahagi ng kasaysayan na bihirang pag-usapan sa mga paaralan.
Ang historical drama na ito ay idinirek ni Paolo Dy, na nakilala rin sa award-winning film na "Ignacio de Loyola," at co-written ni Juan Ekis. Hindi biro ang production dahil shoot ito sa Pilipinas at Spain, at ang cast ay gumugol ng 22 days sa Madrid. Ginamit din sa movie ang wikang Filipino at Spanish para mas authentic ang feel.
Markado rin ito bilang pagbabalik ng JesCom Films sa MMFF matapos ang tatlong taon. Huling entry nila ang "GomBurZa" noong 2023 edition, na naging most-awarded film noon. With that track record, mukhang mataas na naman ang expectations natin sa "Los Salvajes Bravos."