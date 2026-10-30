Analyn Barro, napa-proud sa suporta ng celeb friends sa premiere ng 'He's Dating a Bold Star'
Ramdam na ramdam ni Analyn Barro ang pagmamahal ng kanyang mga kaibigan sa showbiz na sama-samang dumalo sa movie premiere ng kanyang first film, ang rom-com na 'He's Dating a Bold Star.'
Katuwang ni Analyn sa pelikula ang online sensation na si Malupiton. Sa isang Instagram post, ibinahagi ng 'Bubble Gang' comedienne na tatlong taon ang ginugol sa paggawa ng proyektong ito.
Sino ang mag-aakala na matatagalan ng ganyan? Pero worth it naman kasi now showing na ang movie sa mga sinehan nationwide. Game na, nood na tayo para malaman kung keri ba ang chemistry nila ni Malupiton!
May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.