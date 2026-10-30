PBB Collab 3.0: Kilalanin ang mga bagong housemates na Kapamilya at Kapuso
Nagbalik na ang Pinoy Big Brother at hindi lang basta-basta ang pagbabalik nito dahil sa mga malalaking pagbabago sa ikatlong season ng Collab edition. Ang Pinoy Big Brother ay isang reality competition show mula sa ABS-CBN Studios na base sa Dutch franchise na Big Brother. Sa pagkakataong ito, lumipat na ang Bahay ni Kuya sa 6th floor ng ELJ Communications Center.
Hindi lang ang bahay ang bago, kundi pati ang lineup ng mga hosts. Sasama na ngayon si Michael Sager, na dating PBB housemate at actor, kina Bianca Gonzalez, Robi Domingo, Gabbi Garcia, Melai Cantiveros, Enchong Dee, at Alexa Ilacad.
Mga bagong mukha at established stars
Sino ba ang mga mapapanood natin sa loob? Unang-una na rito si Robbie Jaworski. Hindi na bago ang kanyang pamilya sa mundo ng entertainment, sports, at politics dahil anak siya nina Mikee Cojuangco at Robert Jaworski Jr. Pero ayaw ni Robbie ng madaling daan papunta sa tuktok. Pinapatunayan niya ang kanyang galing sa pag-arte at pag-host, kung saan nakapagpakitang-gilas na siya sa The Alibi, Meet, Greet & Bye, The Loyalty Game, at bilang isa sa mga hosts ng Y Speak 2.0.
Kasama rin sa batch ang isang Star Magic talent mula sa Cebu na kilala sa kanyang edgy street style. Bago mapunta sa acting at music, dumaan muna siya sa modeling at content creation hanggang sa ma-scout ng isang talent manager. Ngayon, pagkakataon na para makilala siya ng publiko bilang isang PBB housemate.
Kung pamilyar naman kayo sa It’s Showtime, siguradong kilala ninyo si Cianne Dominguez. Nagsimula ang kanyang showbiz journey matapos manalo sa Sexy Babe pageant segment, na nagbukas ng pinto para maging regular host sa noontime show. Bukod sa hosting, active din siya sa music, modeling, at content creation. Inaasahan na ipakikita ni Cianne ang isang bagong side ng kanyang personality sa loob ng bahay.
Mula K-pop stage hanggang sa Bahay ni Kuya
Isa sa pinaka-intriguing na background sa mga housemates ay kay Gehlee Dangca. Noong 2024, lumaban siya sa Korean program na Universe Ticket at naging bahagi ng final lineup ng K-pop girl group na UNIS. Sa loob ng dalawa't kalahating taon, naging Filipino K-pop idol si Gehlee. Bagama't nag-disband ang UNIS noong September 2026, hindi siya tumitigil sa paggawa ng music. Naglabas pa nga siya ng debut solo single na Closer bago pumasok sa kompetisyon.
Pagdating naman sa talino at ganda, nandiyan si Shea Valerio mula sa Rizal. Hindi lang siya basta beauty queen dahil Binibining Rizal 2025 Tourism siya. Sa school naman, achiever si Shea na may high grades, honors, at kasama pa sa dean’s list. Tinatawag niya ang sarili na “perfect daughter” at ngayon ay gustong maging independent habang nakikipagbakbakan sa pinakamalaking competition ng buhay niya.
Hindi rin nagpapahuli ang mga lalaki pagdating sa pageantry. Si Calix Esguerra ay may national title na bilang Mister Teen of the Universe Philippines 2025. Sanay na rin si Calix sa runway ng mga major local brands, pero sa ngayon, papalitan muna niya ang kanyang sash para sa lapel mic ng PBB.
Gen Z influence at social media stars
Siyempre, hindi mawawala ang mga content creators na may milyon-milyong followers. Nandito si Jeo Ong mula sa Palawan, na may 3.9 million followers sa TikTok. Anak siya ng vlogger na si Geo Ong, kaya sanay na siya sa spotlight. Naging usap-usapan din ang appearance niya sa high school episode ni Esnyr sa YouTube at nagtapos siya ng senior high school noong June 2026.
Kasama rin si Primo Alterado, na kilala sa kanyang mga comedic videos at vlogs. Sa mga unang pasilip, siya na ang isa sa pinaka-outgoing at masayang housemates dahil sa natural niyang galing sa harap ng camera.
Para naman sa mga mahilig sa TDH (tall, dark, and handsome), nandiyan si Anthony Constantino. Model si Anthony at madalas ding lumabas sa mga skits ni Esnyr. Mas naging viral siya matapos maging public ang panliligaw niya kay Shuvee Etrata noong first season ng PBB Collab. Ang Sparkle artist na ito ay handa nang ipakita ang tunay na siya beyond the headlines.
Sa huli, isa sa mga pinaka-established na mukha sa season na ito ay si Mikee Quintos. Higit isang dekada na siyang actress at nakapagpalabas na sa maraming GMA teleseryes, kung saan pinakasikat siya bilang si Lira sa Encantadia.