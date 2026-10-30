Gloc-9, nag-share ng thoughts tungkol sa legacy niya para sa mga rappers
Nag-open up ang rap icon na si Gloc-9 tungkol sa legacy na gusto niyang iwan para sa mga future generations ng mga rappers. Ayon sa episode ng Kapuso Showbiz News, pinag-usapan niya ang legacy na inaasahan niyang maiwan para sa mga susunod na henerasyon ng mga rapper.
Let's be honest, pagdating sa rap scene sa Pinas, Gloc-9 talaga ang blueprint. Hindi na kailangan ng mahabang paliwanag kung gaano kalaki ang impact niya, kaya naman valid na pag-usapan kung ano ang maiiwan niyang marka para sa mga batang rappers na nagsisimula pa lang.
May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.