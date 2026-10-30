Coco Martin, nananawagan ng suporta mula sa gobyerno para sa PH films
Kulang sa support! Ito ang hirit ni Coco Martin tungkol sa local film industry. Ayon sa aktor, mas magkakaroon ng recognition ang mga pelikulang Pilipino sa international stage kung bibigyan lang sila ng tamang suporta ng gobyerno.
Sa isang interview sa Ihaw Fest 2026, binigyang-diin ni Coco na Kung nasusuportahan lang tayo ng tama ng gobyerno natin, maipagmamalaki natin ang buong Pilipinas. Sayang naman kasi ang talent at galing ng mga Pinoy na natatabunan lang daw ng mga problema ng bansa.
Mula indie hanggang international
Hindi naman bago kay Coco ang lumaban sa labas. Naalala niya ang simula niya sa indie films kung saan P500,000 lang ang budget ng pelikula pero nananalo pa rin sila internationally. Nabanggit niya ang pakikipagsabayan nila sa Cannes Film Festival bilang patunay na kahit limited ang resources, may potential ang mga Pinoy filmmakers.
Kahit tourism ang pag-usapan, feeling ni Coco ay bagsak pa rin tayo dahil hindi raw tayo tinutulungan, kahit napakaganda ng mga bundok at dagat sa Pilipinas.
Higit pa sa sikat na serye
Bukod sa issue ng support, kinuwento rin niya ang tungkol sa seryeng "Sigabo." Gusto raw niyang gamitin ang show para ipaalala sa mga Pinoy, lalo na sa mga kabataan, ang kanilang cultural identity at mga good values na unti-unti nang nakakalimutan.
Ang storyline ng "Sigabo" ay tungkol sa mga character na nagsisikap i-improve ang kanilang community. Para kay Coco, dapat itong magsilbing repleksyon kung paano dapat unahin ng mga leaders ang welfare ng mga tao.
Ang hirit na ito ay nangyari sa culmination ng Ihaw Fest 2026 na nag-celebrate ng Filipino food at culture. Hosted ang event ni Dimples Romana at may mga performances mula kina Maris Racal, Shuvee Etrata, at Fyang Smith. Tribute na rin ito sa ten-year partnership ni Coco sa brand.