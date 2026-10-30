Health is wealth talaga: Heart Evangelista, bagong face na ng Viomi AI Philippines
Sabi nga nila, health is wealth, at ito ang pinatunayan ni Heart Evangelista noong Miyerkules ng gabi, October 28, 2026. Sa ginanap na launch sa Solaire Resort Entertainment City sa Parañaque City, opisyal nang ipinakilala ang actress at entrepreneur bilang bagong ambassador ng Viomi AI Philippines.
Si Heart Evangelista ay kilala bilang actress, television host, advocate, at entrepreneur. Sa pagkakataong ito, hindi outfit ang bida kundi ang pag-invest sa kalusugan.
Ang health investment ni Heart
Para kay Heart, ang pag-aalaga sa katawan ay isang uri ng investment. Aminado siyang napaka-busy ng kanyang schedule at pati ang kanyang team ay laging on the go. Gising na raw sila ng alas-kwatro ng madaling araw, tapos ride na ng alas-seis para mag-workout. Sinisiguro raw nilang malinis ang kanyang mga bote ng tubig, at napaka-hygienic at mahalaga ito sa kanya.
Kaya naman, aniya, "no-brainer" ang pagpili sa brand na ito. Para sa kanya, kung gusto nating maabot ang ating mga pangarap at humaba ang buhay, dapat tayong mag-invest sa ating kalusugan at sa Viomi. Binigyang-diin niya na kahit madalas nating pag-usapan ang investment pagdating sa jewelry at clothes, ang tunay na investment ay ang ating health.
High-tech na tubig para sa lahat
Hindi lang basta filter ang dala ng Viomi kundi technology-driven solutions para maging mas accessible at convenient ang pag-inom ng tubig sa mga modernong bahay. Ang water technology nila ay gumagamit ng seven-stage reverse osmosis process. May mga selected models din na may mineral enhancement, hot-water dispensing, at smart monitoring capabilities.
Excited si Heart sa mga features nito, lalo na't may anim na minerals ang tubig at may advanced reverse osmosis. Naniniwala siya na deserve ng lahat—mula sa bawat pamilya hanggang sa mga restaurant—ang tubig na malinis at pwedeng inumin nang malaya. Para sa kanya, ito ang best way para unahin ang health.
Bakit Viomi ang pinili?
Ayon kay Heart, matagal na niyang katrabaho ang mga taong ito at malaki ang tiwala niya sa kanila. Mahilig din siya sa innovation at ang pag-evolve at pag-adapt sa pagbabago ng panahon. Para sa kanya, naabot ng Viomi ang pinnacle of success dahil ito ang kauna-unahang AI-powered water intelligence ecosystem na ipinakilala sa lahat.
Hindi lang ito para sa sarili kundi para sa lahat ng pamilya, kaya naman itinuturing niyang isang honor ang maging bahagi ng proyektong ito.
Paalala tungkol sa Artificial Intelligence
Dahil AI ang sentro ng launch, hindi nakaligtaan ni Heart na magbigay ng payo tungkol sa paggamit ng teknolohiyang ito. Ikinumpara niya ito sa social media kung saan may mga pros at cons—na kapag nagpakita ka sa publiko, asahan mong may mga bashers.
Paalala niya na dapat maging responsable sa paggamit ng mga tools na ito dahil pwedeng maging best or worst ang resulta depende sa gumagamit. Ang hiling niya lang, sana ay huwag abusuhin ang AI.
Ready na ba kayong mag-invest sa inyong health gaya ni Heart?