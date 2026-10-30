Amaliya Shakirova, nominated as Model of the Year sa The Iconic Awards 2026
Nominated si Amaliya Shakirova, ang Miss Grand Uzbekistan 2023, para sa Model of the Year category sa The Iconic Awards 2026. Ang model na ito ay naninirahan na sa Pilipinas kung saan siya bumuo ng career at pamilya.
Sa ngayon, isa na siyang asawa at ina, at tumutulong din siya paminsan-minsan sa dental clinic ng kanyang asawa na Veneer Center. Pero bago ang family life, nagsimula na siya sa modeling dito sa bansa noon pang 2015. Marami na rin siyang nagawang TV, print, at outdoor campaigns, pati na ang pag-rampa sa mga runway.
Hindi rin siya nagpa-huli sa beauty pageantry. Noong 2022, sumali siya sa Miss Cosmoworld sa Malaysia at natapos bilang first runner-up. Pagkatapos nito, nirepresent niya ang Uzbekistan sa Miss Grand International 2023 at nakapasok sa Top 20.
Pagkatapos ng kanyang international pageant journey, ikinasal si Amaliya sa kanyang Filipino boyfriend na si Carlos Alberto De Jesus Oreta dito sa Pilipinas. May anak na rin silang dalawa na si Antonia Lucia.
Ngayon, humihingi ng suporta si Amaliya sa mga Pinoy para tulungan siyang manalo laban sa iba pang models mula sa Central Asia. Para bumoto, pumunta lang sa online voting platform ng The Iconic Awards (theiconicawards.com/award/97), piliin ang Model of the Year, hanapin ang “Uzbekistan,” at i-cast ang vote. Kailangan lang ng Google account para makaboto.
Sabi ni Amaliya, 50 percent ng scores ay manggagaling sa public voting, habang ang natitirang kalahati ay galing naman sa mga judges. Ang Grand Finale ng The Iconic Awards 2026 ay gaganapin sa Almaty, Kazakhstan sa November 11, kung saan iaanunsyo ang mananalong Model of the Year.
Sana talaga manalo siya, deserve ang crown after all the hard work!