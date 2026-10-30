Matthew Uy, Kimson Tan, at Kiko Antonio, ibubunyag na ang relationship status
Handa na bang mag-break ang internet? Dahil sa isang episode ng ATM, ibubunyag na nina Matthew Uy, Kimson Tan, at Kiko Antonio ang kanilang current relationship status.
Ibubunyag din nila ang mga katangiang hinahanap nila sa isang babae. Aminado naman tayo na exciting 'to, lalo na't gusto nating lahat malaman kung may chance pa ba ang mga fans o kung may kumpetisyon na pala tayo.
Let's be honest, nakaka-curious talaga kung ano ang standard nila pagdating sa love. Maganda lang ba talaga ang hinahanap nila o may iba pang qualities na priority nila?
Kayo, sino sa tatlo ang bet niyo?
May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.