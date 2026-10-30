Hala, bakit ganyan?! Timothée Chalamet at Zendaya, nag-face off sa final trailer ng Dune: Part Three
Inilabas na ng Warner Bros. ang final trailer para sa third installment ng "Dune" film series. Sa clip na pinost sa social media pages ng studio noong Miyerkules, Oct. 28, makikita na nahaharap si Paul Atreides, na ginagampanan ni Timothée Chalamet, sa isang conspiracy laban sa kanya. Ang plot twist? Nangyayari ito halos dalawang dekada matapos ang mga kaganapan sa previous film. Grabe ang jump sa timeline, 'no?
Pero ang talagang kukuha ng atensyon ay ang tension nina Paul at Chani (Zendaya). Sa dulo ng trailer, magkaharap ang dalawa at malinaw na tutol si Chani sa kanya. Pero wait, may plot twist pa rin dahil sa final scene ay makikita silang magkayakap. Ramdam na ramdam ang angst ni Atreides sa trailer.
Hindi rin nagpahuli sa higit dalawang minutong clip ang iba pang cast members gaya nina Jason Momoa, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Isaach de Bankolé, Anya Taylor-Joy, at Robert Pattinson. Sila-sila na ang magdadala sa atin sa finale na ito.
Sa mga naghihintay na mapanood ang obra ni director Denis Villeneuve, mark your calendars na. Ang "Dune: Part Three" ay nakasalang na para sa release sa mga Philippine cinemas sa Dec. 16. Ready na ba ang mga outfit niyo for the cinema?
Kaya niyo pa bang tiisin ang paghihintay hanggang December o mapapabili na kayo ng ticket ngayon pa lang?