Sana all! Mga original cast ng Harry Potter, magbabalik sa Broadway
May bagong batch ng cast members na sasali sa produksyon ng Harry Potter and the Cursed Child sa Lyric Theatre simula 10 November 2026. Sa listahang ito, papasok si Jocelyn Maher para sa kanyang Broadway debut bilang Ginny Potter. Kasama rin si Matt Harrington na muling gaganap bilang Ron Weasley, isang role na ginawa na niya sa North American tour, at mananatili siya sa posisyong ito hanggang 31 January 2027.
Pero ang highlight talaga rito ay ang pagbabalik ng mga pamilyar na mukha mula sa movies. Si Tom Felton, na kilalang-kilala bilang Draco Malfoy sa mga pelikula, ay kasalukuyang nagpe-perform hanggang 3 January 2027. Pagkatapos naman nito, papasok si Rupert Grint bilang Ron Weasley mula February 2 hanggang May 30, na isang pagbabalik din sa kanyang role mula sa Harry Potter films.
Mga pagpapalit sa cast
Hindi lang sina Felton at Grint ang may movements sa cast. Pagdating ng January 5, papasok sina Ben Thys, na veteran na sa North American tour, at si Erik Christopher Peterson, na dating bahagi ng Broadway cast, para gumanap bilang Draco at Scorpius.
Para naman sa role ni Scorpius, may limitadong oras lang si Peterson dahil apat na linggo lang siya magpe-perform hanggang 31 January. Pagkatapos ng kanyang stint, si Cody Combs na ang kukuha at magpapatuloy sa nasabing role.
Tungkol sa kwento at show
Para sa mga hindi pa nakakaalam, ang Harry Potter and the Cursed Child ay isang play at hindi musical. Kahit may score ito na parang sa pelikula, wala itong mga kanta. Ang kwento ay nagsimula 19 years after the events ng book and film series. Nakatutok ito kina Albus Potter at Scorpius Malfoy na naging magkaibigan sa Hogwarts.
Sa kanilang pakikipagsapalaran, aksidente nilang nabago ang kasaysayan habang nagta-time travel, kaya kailangang tumulong ni Harry at ng kanyang mga kaibigan para isalba uli ang Wizarding World. Ang play na ito ay sequel sa worldwide sensation ng original series at nagpapakita ng bagong generation ng mga wizards na nakikipagkita sa mga fan-favorite characters.
Detalye para sa mga manonood
Ang produksyong ito ay tumatakbo na sa Broadway simula pa noong 2018, matapos ang London premiere nito noong 2016. Isinulat ito ni Jack Thorne base sa original story na co-created niya kasama sina John Tiffany at J. K. Rowling. Si John Tiffany naman ang nag-direct ng play at nanalo ng Tony Award noong 2018 para rito.
Kung plano ninyong manood sa Lyric Theatre na nasa 214 W 43rd St, New York, 10036, asahan na ang running time ay 2hr 55min, kasama na ang isang intermission. May iba pang version ng info na nagsasabing 3 hours and 30 minutes ang tagal nito including intermission, lalo na't ang show ay dating performed in two parts pero naging single event na lang matapos ang Covid-19 pandemic.
Pagdating naman sa age requirement, recommended ito para sa Ages 8+. Ang mga under 15 years old ay kailangang may kasamang adult, at hindi pinapayagan sa loob ng theatre ang mga batang under 5 years old.
Sino kaya sa mga bagong cast ang pinaka-bet niyo, o team original cast pa rin?