Andrea Brillantes, Heart Evangelista, atake ang looks sa Shake, Rattle & Ball Halloween party
Kuhang-kuha ang atensyon nina Andrea Brillantes at Heart Evangelista sa annual Shake, Rattle & Ball Halloween party na ginanap sa isang hotel sa Pasay City noong Sabado, Oct. 31. Ang event, na inorganisa ni Tim Yap, ay may temang “LUCID: Dreams and Nightmares” kung saan ang mga guests ay inatasang pumunta bilang isang panaginip o bangungot.
Grabe ang lakas ng loob ni Andrea Brillantes sa kanyang “Tabloid Nakedness” look. Ginamit niya ang prosthetics at newspaper details para gumawa ng illusion na wala siyang suot, na base sa common nightmare na mahuli na hubad sa publiko. Let's be honest, ang tapang ng move na 'to!
Hindi naman nagpatalo si Heart Evangelista na nagpakitang-gilas sa isang fitted white gown. May intricate beading ito at isang dramatic back detail na may mga kutsilyo at red accents. Ang goal? Isang horror-inspired finish na mukhang na-“backstabbed.” Very high fashion pero nakakakilabot, perfect for the theme.
Kasama ni Heart sa spotlight si Alden Richards na nag-costume bilang isang warrior angel. Suot niya ang ornate gold armor at white ensemble, at kumpleto pa ito sa feathered wings at halo. Mukhang galing talaga sa langit ang aura.
Iba pang standout looks
Marami ring ibang celebrities ang nagdala ng creative interpretations sa party. Si Tim Yap ay nag-transform bilang si Polyphemus, ang one-eyed giant mula sa Greek mythology. Si Jayda Avanzado naman ay talagang relatable ang atake dahil ang costume niya ay gawa mula sa high electricity bills. Real-life nightmare talaga!
Kasama rin sa mga nakilala ang look ni Inah de Belen na nag-channel kay Tomie mula sa Japanese horror manga ni Junji Ito. Si Alodia Gosiengfiao naman ay pinili ang isang spider-inspired look para sa gabi.
Sino sa kanila ang nanalo sa fashion game nitong Halloween?