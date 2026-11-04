Anton Vinzon, papasok na sa mundo ng drama sa 'Behind Closed Doors'
Pasok na sa cast ng "Behind Closed Doors" si Anton Vinzon para subukan ang galing niya sa drama. Sa report ni Nelson Canlas sa "24 Oras" noong Martes, Nobyembre 3, nakita na nag-undergo na ang actor ng look test. Sabi nga, medyo hawig ito sa style niya noong nasa "Mga Batang Riles" pa siya.
Kuryoso rin si Anton kung anong "flavor" ang maibibigay niya sa kanyang bagong character. Kung si Dagul sa "Mga Batang Riles" ay masayahin, ang role niya rito sa "Behind Closed Doors" ay mas chill at hindi masyadong nagsasalita.
First time din itong team-up ni Anton at Jillian Ward. Swerte kasi friends sila in real life, kaya naman kampante ang actor na makatrabaho siya. Sabi ni Anton, komportable na siya kay Jill dahil nag-bobonding na sila dati pa. Aminado rin siyang honored siya at excited na makatrabaho si Jillian dahil sa galing nito bilang actress.
Pero siyempre, hindi rin mawawala ang excitement ni Anton na makasama ang Kapuso Primetime Queen. Gusto raw niyang magkaroon ng scene kasama si Marian Rivera dahil sa husay nito sa "Marimar."
Para sa mga hindi pa updated, ang "Behind Closed Doors" ay isang Prime Video original series na ididirek ni Dominic Zapata. Inanunsyo noong Abril na si Marian ang lead star dito. Isang mystery drama ito kung saan gaganap si Marian bilang isang journalist na mistress ng Presidente ng Pilipinas, na gaganap naman si Dingdong Dantes. Ang anak naman ng Presidente ay gagampanan ni Jillian, na magkakaroon ng conflict sa mistress matapos ang assassination ng kanyang ama.
Sana lang ay hindi masyadong chill ang character ni Anton para may tension din sa eksena, 'di ba?