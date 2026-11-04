Garie Concepcion at Michael Pangilinan, magkakaroon na ng second child!
Dagdag na naman ang cute baby sa mundo! Ibinahagi nina Garie Concepcion at Michael Pangilinan sa Instagram na magkakaroon na sila ng second child. Sa isang collaborative post, nag-share si Garie ng photo na may mga plush toys at baby outfit na may nakasulat na “little answered prayer,” kasama ang ilang ultrasound photos.
Kilig na kilig si Garie sa caption niya kung saan tinawag niyang “ultimate plot twist” para sa taon ang balitang ito. Sabi niya, Another beautiful reminder that God's plans are always greater than ours. Our family is growing and our hearts are too. Our 2026 plot twist, blessing and miracle. 2027, we're excited for you!
Siyempre, hindi nagpahuli ang mga netizens at celebs sa pag-congratulate. Pati ang stepsister ni Garie na si KC Concepcion ay naki-celebrate at nag-comment ng, So excited for you! Congratulations sis and Khel.
Let's be honest, nakaka-heartwarm talaga 'yung ganitong news. Ang daming fans ang nag-wish ng happy at healthy pregnancy, pati na rin ang uncomplicated delivery para kay Garie. May mga supporters din na nag-pray para sa provision ng buong pamilya.
Kailan nga ba nagsimula ang lahat? Noong 2016 pa kinumpirma nina Garie at Michael ang kanilang relationship. Noong 2023 naman nila na-welcome ang kanilang first child, ang anak na babae na si Danielle Amari. Si Michael ay may panganay na rin na anak na lalaki, si Kiel, mula sa nakaraang relasyon niya kay Erin Ocampo.
Sana all may plot twist na baby!