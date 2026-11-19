Sana all! Dimples Romana, muling inalok ng kasal ni Boyet Ahmee sa Paris
Grabe ang kilig factor dahil muling lumuhod si Boyet Ahmee para mag-propose sa asawang actress na si Dimples Romana habang nasa Paris, France sila. Sa video na shinare ni Ahmee sa Instagram noong Nobyembre 18, makikita ang sweet moment kung saan muli niyang tinanong si Dimples sa harap mismo ng Eiffel Tower.
Bago ang dramatic part, nakita muna ang mag-asawa na nagsasayaw at naglolokohan sa tugtog ng “Trumpets” ni Jason Derulo. Pero biglang nag-shift ang mood nang lumuhod si Boyet, na nauwi naman sa pag-iyak ni Dimples dahil sa sobrang pagka-touch sa surprise.
Sa caption ni Ahmee, binigyang-diin niya na ang pagpili sa asawa ay isang choice na ginagawa araw-araw. Isinulat niya, Still choosing you. Twenty-three years ago, I promised you forever Myluv. Today in the city of love, I wanted to remind you that forever isn’t just a promise we made once. It’s a choice we make every day.
Dagdag pa niya, And if I could live this life all over again, I’d still choose you. In every lifetime. In every adventure. Still you. Always you.
Hindi naman nagpahuli si Dimples at ni-repost ang video sa kanyang Instagram Story. The surprise of my life. How faithful is Your love Father God. I love you [Boyet], saad ng actress. Nabanggit din niya na dahil dito, kailangang tapatan ng kanilang mga anak ang ganitong "highest of standards" pagdating sa sarili nilang mga marriage in the future.
Actually, matagal na ang couple dahil kinasal sila noong June 14, 2003 matapos ang dalawang taong pag-dedate. Ang romantic gesture na ito ay dumating matapos nilang i-celebrate ang kanilang 23rd wedding anniversary ngayong taon.
Kailan kaya tayo magkakaroon ng ganitong budget at romantic husband sa Paris?