Mikee Cojuangco, bumisita sa PBB house para kay Robbie
Nagpakitang-gilas sa sweetness ang actress-athlete na si Mikee Cojuangco sa kanyang maikling pagbisita sa Pinoy Big Brother house para makita ang kanyang anak na si Robbie Jaworski. Sa mga clips na kumalat sa social media noong Tuesday, Nov. 17, hindi agad nakasama si Robbie nang salubungin si Mikee ng mga housemates.
Kitang-kita ang saya ni Mikee habang nakikinig sa mga positive impressions nina Anthony Constantino at Mikee Quintos tungkol kay Robbie. Siyempre, ang highlight ng lahat ay ang heartfelt reunion ng mag-ina na nauwi pa sa pag-iyak ng ilang housemates dahil sa sobrang emotional ng moment.
Bago lumabas ng bahay, hindi nakalimot magpasalamat si Mikee sa mainit na pagtanggap ng grupo. Para sa kanya, naging “special experience” ang pagbisitang ito. Sabi pa niya, I’m really happy that Robbie has found a family with you guys.
Si Robbie, na panganay na anak ni Mikee at Robert “Dodot” Jaworski Jr., ay pumasok sa PBB bilang isang houseguest at hindi bilang official housemate. Grabe ang support system, 'no? Imagine kung nanay ko ang biglang susulpot sa harap ko habang naka-isolate ako sa bahay ni Kuya, baka mas humagulgol pa ako.