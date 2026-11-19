Jessica Chastain namayagpag sa Netflix pero medyo matamlay ang views
7.3 million views ang nakuha ng movie na "Heartland" noong linggo ng November 9, matapos itong i-release noong November 13. Dito, gumanap ang American actress na si Jessica Chastain bilang isang dating country legend na bumalik sa Nashville para imbestigahan ang pagkawala ng kanyang pamangkin na si Carter Faith.
Kahit ito ang pinaka-pinanood na pelikula, muntik na lang itong maunahan ng "A Dog’s Perfect Christmas." Ang holiday movie na ito, kung saan kasama sina Dennis Quaid, Mary Steenburgen, Milo Ventimiglia, Thomas Haden Church, at Jennifer Tilly, ay nakakuha ng 7.2 million views kaya pumangalawa lang ito.
Sumunod naman ang isa pang holiday movie ni Tyler Perry na may 6.1 million views sa ikatlong pwesto. Bumalik din sa top 10 ang isang klasikong holiday movie sa pampitong pwesto na may 3.1 million views.
Pagdating naman sa mga TV shows, pumasok sa No. 3 ang supernatural dance drama na "The Body" na may 5.1 million views. Halos kapareho lang ito ng nakuha ng mga YA releases na "A Different World" at "Crew Girl" sa kanilang first week.
Pero talagang naitabla ang "The Body" ng true crime docuseries na "Taken: Natalee Holloway." Sa second week nito, humakot ito ng 7.2 million views. Pangalawa naman ang Season 2 ng "Black Doves" na may 6.6 million views sa second week nito. Dahil sa bagong season, nahila rin nito ang Season 1 pabalik sa top 10 sa ikalimang pwesto na may 3.7 million views.