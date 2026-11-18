Handa na ang passports: D23 Asia, gaganapin na sa Singapore!
Sino ba naman ang hindi mae-excite kung ang D23 Asia: The Ultimate Disney Fan Event 2027 ay gaganapin na sa Singapore? Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang city-state na ito ang magiging host ng nasabing selebrasyon. Tatagal ang event ng tatlong araw mula June 25 hanggang 27, 2027, at siguradong dudumugin ito ng mga fans mula sa buong Asia Pacific at iba pang panig ng mundo para sa exclusive access sa pinakabago mula sa Disney.
Kung plano niyo nang mag-ipon para sa flights at hotel, markahan na ang kalendaryo dahil magsisimula na ang benta ng tickets sa November 24, 2026. Sa ngayon, hinihintay pa ang anunsyo mula sa Disney tungkol sa ticketing details, kabilang na ang priority access, pricing, at mga available packages para sa Convention at Premiere Stage shows.
Ang show floor at mga immersive experiences
Ang Marina Bay Sands ang magsisilbing venue para sa event na ito. Hahatiin ang programming sa dalawang main spaces: ang show floor at ang stage. Sa convention floor, pwedeng lumubog ang mga fans sa mga mundo ng Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, at Hulu. Mayroong higit 15 immersive experiences na inspired sa mga nabanggit na brands, kasama na ang Disney+ at Hulu, para mas mapalapit ang mga fans sa storytelling ng bawat franchise.
Hindi lang puro visuals ang handa rito. May mga panels, interviews, at presentations din kung saan maririnig ang creative process at inspiration sa likod ng mga kasalukuyan at upcoming projects. Para sa mga gustong malaman ang artistry at innovation na humubog sa higit isang siglo ng Disney storytelling, mapupunta sila sa Storytellers Stage para sa mga discussions kasama ang mga creators at talent.
Para naman sa mga gustong makipag-bonding sa mga paboritong Disney characters, mayroong Talent Central para sa special talent appearances. Kung live entertainment at interactive activities naman ang hanap, ang Spotlight Stage ang magbubuklod sa community para i-celebrate ang kanilang shared passion.
Nightly showcases at celebrity appearances
Ang highlight ng bawat gabi ay ang nightly showcase na magdadala ng exclusive reveals, live entertainment, at first looks mula sa The Walt Disney Company. Dito makikita ang mga susunod na proyekto mula sa Disney, Pixar, Marvel, at Star Wars, kasama ang mga never-before-seen footage at surprise celebrity appearances.
Hindi rin mawawala ang Asian representation dahil may mga exclusive first looks at appearances mula sa leading Asian creators at celebrities para sa mga upcoming Korean at Japanese series, pati na rin ang mga new at returning global streaming titles. Bilang pagtatapos, mayroong isang spectacular finale concert kung saan itatanghal ang pinaka-iconic na songs ng Disney at Pixar. Kakanta ang mga Broadway stars kasama ang isang live band, rock concert lighting, at larger-than-life animation.
Shopping spree sa D23 Marketplace
Siyempre, hindi kumpleto ang fan event kung walang merch. Sa D23 Marketplace, ang central shopping hub ng event, makakahanap ng curated assortment ng collectibles, apparel, at accessories na inspired sa mga paboritong Disney stories at characters. Ito ang lugar para sa mga exclusive releases at limited-edition merchandise na available lang sa event na ito.
May special retail experience din ang The Walt Disney Company Store. Mag-aalok sila ng D23 Asia-themed collections at merchandise inspired by The Walt Disney Company. Ang nakaka-hype rito, magkakaroon ng select items na karaniwang exclusive lang sa Disney’s employee stores, at ngayon ay magiging available na sa publiko sa Asia Pacific sa unang pagkakataon.
Kaya prepare na ang wallet, dahil siguradong mauubos ang budget sa dami ng collectibles na hindi pwedeng palampasin!