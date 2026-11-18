Paano ba gumagana ang green screen sa movies?
Na-air noong 15 November 2026 ang episode ng iBilib kung saan ipinaliwanag kung paano ginagamit ang Chroma Key technology. Sa pamamagitan ng mga green screen, nakakagawa ng mga amazing backgrounds na nagbibigay-buhay sa mga movie scenes.
Ang show na ito ay hosted nina Chris Tiu at Shaira Diaz at mapapanood tuwing Linggo, 9:35 AM sa GMA Network. Para sa mga gustong humabol o manood ulit, available ang iBilib Highlights sa YouTube at ang full episodes sa GMA Play app, GMANetwork.com/GMAPlay, at Android TVs.
Let's be honest, nakakamangha talaga kung paano nagmumukhang totoo ang mga fantasy worlds gamit lang ang simpleng kulay berde sa background. Kayo, anong movie scene ang paborito niyo na hinala niyo ay gumamit ng green screen?
May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.