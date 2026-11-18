Olivia Rodrigo, seven nominations sa 2027 Grammy Awards
Grabe ang excitement ni Olivia Rodrigo matapos siyang makakuha ng pitong nominations para sa 69th Annual Grammy Awards. Agad na nag-post ang 23-year-old singer-songwriter sa Instagram para sabihing "over the moon" siya sa pagkilalang ito.
Tinutukoy niya sa kanyang post ang kanyang album na "you seem pretty sad for a girl so in love," na aniya ay labis niyang minamahal.
Kabilang sa mga nominations niya ang Album of the Year at Best Pop Vocal Album para sa nasabing album. Hindi rin nagpahuli ang lead single niyang "the cure" na nakakuha ng tatlong nods para sa Record of the Year, Song of the Year, at Best Pop Solo Performance. Pero ang pinaka-cool for her ay ang dalawang rock nominations kasama si Robert Smith ng The Cure para sa track na "What’s Wrong With Me," na lalaban para sa Best Rock Performance at Best Rock Song.
Kaya naman labis ang tuwa ni Olivia sa nominasyon nilang magkasama ni Robert Smith. Nilagyan pa niya ng anim na pink hearts ang kanyang caption.
Siyempre, hindi papayag ang mga celeb friends na hindi mag-react. Nag-comment si actress Reese Witherspoon ng "Expected nothing less," habang nagbiro naman ang kaibigan niyang si Conan Gray na proud siya sa isang babaeng nagngangalang Olivia.
Sa overall 2027 Grammy pack, nangunguna si RAYE na may 11 nominations, habang si Rosalía naman ay may siyam. Tabla naman si Olivia sa dami ng nominations nina Ella Langley, Miranda Lambert, at Phoebe Bridgers na may pito rin. Ang isa pang Filipino-American hitmaker na si Bruno Mars ay may anim na nods.
Nauna nang nanalo si Olivia ng tatlong Grammy Awards noong 2022, kasama na rito ang Best New Artist at Best Pop Vocal Album para sa debut record niyang "Sour."
Ang 2027 Grammy Awards ay i-bro-broadcast live sa Los Angeles sa February 7. May pambansang pride na naman tayo, 'di ba?