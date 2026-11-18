Gong Yoo, anyare? Netizens, tinuksong 'cringe' matapos mabanggit si Lee Byung-hun sa harap ni Song Hye-kyo
Binibigyang-pansin online ang actor na si Gong Yoo matapos niyang mabanggit si Lee Byung-hun sa harap mismo ni Song Hye-kyo. Nagbahagi lang naman si Gong Yoo ng heartwarming story tungkol sa isang senior actor, pero biglang nag-resurface sa netizens ang fact na nag-date sina Lee Byung-hun at Song Hye-kyo 22 years ago.
Nangyari ito sa YouTube variety show na Pinggyego sa episode na "Retro Is Just an Excuse" na lumabas noong November 14. Kasama nina Gong Yoo at Song Hye-kyo sa show sina Yoo Jae-suk at Yang Se-chan.
Kinuwento ni Gong Yoo ang experience niya noong Netflix 10th-anniversary event. Sabi niya, feeling niya ay tumatanda na siya dahil natural na nakaupo siya sa table kasama ang mga senior actors na sina Lee Jung-jae at Lee Byung-hun. Aminado si Gong Yoo na dati ay kinakabahan siya at hindi man lang makalapit kina Lee Jung-jae at Lee Byung-hun.
Kinuwento rin niya na naging komportable siya dahil si Lee Byung-hun na ang paulit-ulit na nakikipag-usap sa kanya. Ayon kay Gong Yoo, tinanong siya ni Lee Byung-hun kung kumusta ang pagtatrabaho kasama si writer Noh at sinabing papanoorin nito ang kanyang drama.
Sabi pa ni Gong Yoo, hanggang ngayon ay gusto pa rin niyang makatanggap ng papuri mula sa kanyang mga senior. Sa gitna ng kwentuhan, chinerep ni Gong Yoo si Song Hye-kyo na nasa tabi niya at sinabing You're doing great. Nagpasalamat naman si Song Hye-kyo, pero nang tanungin ni Yoo Jae-suk kung naging emotional ba siya, itinanggi ito ni Song Hye-kyo kaya nagtawanan ang lahat.
Kaya naman hindi nakaligtas si Gong Yoo sa mga netizens. May mga comments na nagsasabing Gong Yoo really can't read the room at He'll probably go home and cringe. Sabi pa ng iba, siguradong mapapahaging si Gong Yoo sa hiya sa ilalim ng kumot pag-uwi niya.
Sila Gong Yoo at Song Hye-kyo ay magkasama sa bagong Netflix series na Tantara na nakatakdang ilabas sa December 11.