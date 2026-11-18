Michelle Dee, Gloria Diaz, at Megan Young sa MGI All Stars: Ang pag-amin nina Alexie Brooks at Anne Patricia Lorenzo Diaz
Aminado sina Alexie Brooks at Anne Patricia Lorenzo Diaz na alam na nilang sasabak si Michelle Marquez Dee sa MGI All Stars bago pa man ito naging official news para sa lahat. Sa isang interview sa sidelines ng kanilang live-selling event para sa Jojo Bragais Shoes, hindi itinago ng dalawang queens ang excitement nila nang malaman na may isa pang representative ang Pilipinas, lalo na't isang veteran ng 2019 Miss World at 2023 Miss Universe ang papasok sa kompetisyon.
Para kay Anne Patricia Lorenzo Diaz, isang transgender beauty queen, hindi lang basta excitement ang nararamdaman niya kundi paghanga. Sinabi niya na isa si Michelle Dee sa mga naging beauty queen inspirations niya noong sumabak pa lang siya sa Miss International Queen Philippines at Miss International Queen. Para sa kanya, may pagkakatulad ang journey nila dahil naranasan din ni Dee ang maging isa sa pinaka-criticized na Miss Universe Philippines titleholder bago siya naging isa sa pinaka-admired na delegates na ipinadala ng bansa sa Miss Universe.
Sabi ni Diaz, sobrang saya niya na makakasama niya si Dee sa iisang stage at makikipag-compete sa isa sa mga best sa industriya. Naniniwala siya na kung gusto mong maging the best, kailangang makipagsabayan sa mga pinakamagagaling. Imbes na kabahan, mas naging challenged siya at excited sa magiging takbo ng kompetisyon dahil alam niyang magiging masaya ito.
Kaisa naman sa excitement na ito si Alexie Brooks, ang 2025 Miss Eco International winner na kinoronahan sa Egypt. Inamin niya na ngayon lang siya magkakaroon ng chance na makipag-compete kasama si Dee sa iisang stage. Direktang mensahe pa nga ang ibinigay niya para sa kapwa queen: Kaya natin ito for the Philippines.
Para sa Ilongga national athlete na si Brooks, malaking tulong ang presence ni Dee sa All Stars dahil magkakaroon siya ng kasama na maaari niyang makausap sa wikang Filipino. Bukod dito, naniniwala siya na dahil may isa pang Pinay, mas madali silang makakapag-brainstorm at makakagawa ng mga strategy para sa laban. Dahil ang MGI All Stars ay para sa mga international pageant veterans, kampante si Brooks na ang kanyang training bilang atleta ay naghanda sa kanya para sa anumang posibilidad, kabilang na ang pagpasok ng isang heavy-hitter na tulad ni Dee.
Binigyang-diin ni Brooks na kahit sino pa ang sumali, ang pinakamahalaga ay ang paniniwala sa sarili, ang value na ibinibigay sa sarili, at ang preparasyong ginawa. Pero siyempre, naniniwala rin siya sa divine timing. Nabanggit din niya na ang huling pagkikita nila ni Dee ay sa Miss Iloilo, kung saan nag-perform si Dee habang siya naman ang nagsilbing host.
Hindi lang ang mga contestants ang nagbigay ng sorpresa, kundi pati na rin ang judging panel. Nabigla at natuwa sina Brooks at Diaz nang malaman nilang kasama sa mga judge ang legendary na si Gloria Diaz, ang pinakaunang Miss Universe winner ng Pilipinas. Sabi ni Anne Patricia, mas excited siya kaysa kabado, at tuwing may Pilipinong kinikilala sa international scene ay nakakaramdam siya ng pagmamalaki. Nagbiro pa siya na baka magkamag-anak sila dahil pareho sila ng surname.
Inamin ni Diaz na hindi niya inakalang darating ang araw na huhusgahan siya ng isang legendary titleholder. Inaasahan din niya ang mga viral at challenging na tanong na madalas ibato ni Gloria Diaz. Para sa kanya, kailangang handang-handa siya para i-slay ang round na iyon dahil alam niyang mahilig ang pioneering beauty queen sa mga witty at spontaneous na sagot.
Si Brooks naman ay nakaramdam din ng pride na maglalakad sa stage habang nanonood ang isang taong close sa home nila. Bagama't may kaunting pressure, determinado siyang ibigay ang kanyang best para hindi mabigo ang bansa. Plano niyang mag-prepare nang higit pa sa 100 percent para mapahanga at mapasaya si Gloria Diaz sa kanyang performance.
May isa pang Filipino addition sa judging panel: ang actress-beauty queen na si Megan Young, ang 2013 Miss World winner na unang nag-uwi ng nasabing international title sa Pilipinas. Ang second season ng MGI All Stars ay opisyal na magsisimula sa pagdating ng mga participants sa Bangkok, Thailand sa November 26. Ang Grand Final naman ay gaganapin sa December 12, kung saan ide-defend ni Vanessa Pulgarin mula sa Colombia ang kanyang korona bilang Season 1 winner.