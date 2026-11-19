Rave Victoria at Lance Jeremy, magsasama sa 'Coach Me Maybe' BL series
Magte-team up sina former Pinoy Big Brother Collab 2.0 housemate Rave Victoria at actor na si Lance Jeremy para sa "Coach Me Maybe." Ito ang first-ever boys' love (BL) vertical series ng iWant, at lahat ng episodes nito ay idrop na sa Friday, November 20, exclusively sa streaming platform.
Sa kwento, isang cocky judo champion na si Alpha (Jeremy) at isang nerdy academic achiever na si Romeo (Victoria) ang magiging sentro ng queer romance na ito. Para lang naman pagselosin ang ex at mabawi ito, kinuumbinsi ni Alpha si Romeo na pumasok sa isang fake romance scheme. Panalo naman ang deal para sa dalawa dahil magkakaroon ng tutor si Alpha, habang si Romeo naman ay magkakaroon ng personal judo coach.
Pero hindi lang pretend ang mangyayari. Mag-develop ang real feelings sa pagitan ng dalawa habang tuloy ang kanilang pretend relationship. Ang plot twist? Masusubukan ang kanilang bond kapag kailangan na nilang maglaban kontra sa isa't isa sa isang national qualifier judo tournament.
Ang series ay ididirek ng award-winning filmmaker na si Theodore Boborol. Kilala rin si Boborol bilang director ng queer dating reality show na "Sparks Camp" sa iWant, na kasalukuyang nasa fourth season.
Para sa mga hindi agad gustong mag-subscribe, pwedeng panoorin nang libre ang first five episodes sa streaming platform. Available din ang mga ito sa official TikTok, Facebook, at YouTube pages ng ABS-CBN Entertainment.
Sana lang ay hindi masyadong masakit ang bagsakan sa judo tournament, pero sa chemistry ng dalawa, mukhang panalo na tayo rito.