Samantha Bernardo, sine-celebrate ang 34th birthday kasama ang binyag ng husband at anak
Siksik sa blessings ang 34th birthday ni Samantha Bernardo. Hindi lang cake ang handa, kundi pati Christian blessings para sa husband niyang si Scott Moore at sa anak nilang si Sebastian.
Sa Instagram post niya nitong Tuesday, November 17, shinare ni Samantha ang mga kaganapan sa kanilang intimate ceremony. Kitang-kita sa photos si Sebastian na naka-baptismal garment habang naka-barong naman si Scott. Para kay Samantha, ito na ang "best birthday ever" dahil na-share niya ang faith nila kasama ang pamilya at mga kaibigan.
Hindi rin nakaligta si Samantha na mag-thank you kay Scott sa pag-lead ng kanilang family. I am so proud of you, saad niya, at inamin pang grateful siya na kasama nito sa buhay.
Actually, sunod-sunod na ang milestones ng couple. Ikinasal sila sa isang beach wedding sa Cebu noong April 2024, at inanunsyo ang first pregnancy nila noong November 2025. Isinilang naman si Sebastian noong nakaraang June via water birth.
Nakaka-touch naman na pati ang husband ay sumabay sa binyag. All-in talaga ang family goals dito!