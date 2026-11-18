Ellen Adarna, hindi raw AI ang 'China drama' look niya
Hindi raw AI ang mga photos ni Ellen Adarna mula sa kanyang pagbisita sa China. Sa kanyang Instagram, nilinaw ng celebrity na actually raw unedited files ang mga pictures kung saan suot niya ang mga traditional Chinese garb gaya ng Cheongsam at Hanfu, pati na rin ang headwear.
Sabi ni Ellen, sadyang nakiusap siya na huwag i-retouch ang mga photos niya dahil ang makeup pa lang ay nagmukha na siyang ibang tao. Para sa kanya, no need for a second transformation. Ginamit din niya ang hashtag na #ChinaMaxxing at sinabing nasa kanyang "Republican China era" siya at committed to the China drama plot.
Ang sikreto raw sa transformation na ito ay ang sikat na Douyin makeup style sa China. Namangha si Ellen sa bilis ng mga makeup artists na kaya raw baguhin ang buong face at hair sa loob ng 30 minutes. Who needs AI when Chinese makeup artists can transform your entire face and hair in under 30 minutes, saad niya.
Para naman sa mga bashers na nagsasabing heavily edited ang mga shots, nag-share si Ellen ng BTS photos sa kanyang Instagram Stories bilang proof. Ipinaliwanag niya na sa 200 photos, mahigit 90 ang pinili niya. Dagdag pa niya, kung hihintayin pa raw niya ang edited photos, sa December 3 pa raw ito ibibigay.
Sinimulan niya ang kanyang paliwanag sa pagtatanong, Hindi naman ako pangit, di ba?
Let's be honest, kung ganoon kaganda ang raw photos, sino ba namang hindi mag-iisip na may filter o AI? Pero aminin natin, nailabas talaga ang inner C-drama lead niya rito!