Robi Domingo, ninakawan ng kiss ng fan; Julia Barretto at Kathryn Bernardo, trending din
Sino ba naman ang hindi magugulat kung bigla ka na lang hahalikan sa labi habang nasa harap ng maraming tao? 'Yan ang nangyari kay Robi Domingo noong Linggo sa isang show sa Isabela. Habang nasa stage, randomly na ininvite ng host ang isang fan na pangalang Daday para sa isang quick banter at Q&A session.
Nang tanungin ni Robi kung sino ang paborito nitong ASAP artist, mabilis at direkta ang sagot ni Daday: “Ikaw!”. Pero hindi lang doon natapos ang lahat dahil bigla na lang nitong hinalikan si Robi sa labi. Sobrang nabigla ang host, pero idinaan na lang niya ito sa biro at nasabing, na makikita raw ng anak niya ang nangyari. May nakapansin pa nga sa audience na naiwan ang bakas ng lipstick ni Daday sa labi ni Robi. Ang incident na ito ay nakuhanan ng video ng netizen na si Joan Facun Ricomano at ibinahagi sa Facebook noong 15 November.
Si Robi Domingo ay isang Filipino VJ, actor, dancer, at host na naging first runner-up sa Pinoy Big Brother: Teen Edition Plus noong 2008 at naging bahagi ng Star Magic.
Exhilarating experience ni Julia Barretto
Sa kabilang banda, busy naman si Julia Barretto sa pag-promote ng Haunted Carnival, isang horror film na official entry ng Regal Entertainment sa Metro Manila Film Festival ngayong taon. Sa isang pocket presscon, inilarawan niya ang experience niya sa paggawa ng movie bilang “exhilarating”.
Para kay Julia, perfect na word ito habang pinapanood ang film, habang ginagawa ito, at pati na rin habang binibigyan siya ng instructions. Sigurado raw siyang maiintindihan ng mga manonood kung ano ang ibig niyang sabihin kapag napanood na nila ang movie.
Tinuloy na rin ni Julia ang pagbabahagi ng payo para sa mga newcomers o budding celebrities. Ayon sa kanya, ito rin ang payo na ibinigay sa kanya ng mga senior artists ilang dekada na ang nakalipas. Pagdating sa mga Gen Z artists, gustung-gusto raw ni Julia na pakinggan ang mga batang ito.
Ang basic na advice niya ay ibigay ang best sa lahat ng oras, maging open sa instructions, manatiling humble, at huwag mapagod matuto. Binanggit din niya ang importance ng pakikisama sa lahat, na natutunan niya mula sa mga nakatrabaho niya sa loob ng maraming taon, at ang huwag matakot na maitama o ma-correct.
Masterclass acting ni Kathryn Bernardo
Hindi rin papahuli ang mga netizens sa pagpuri kay Kathryn Bernardo para sa kanyang powerful at heart-wrenching na ‘rain scene’ sa primetime series na Someone, Someday. Ang series ay nasa huling dalawang linggo na nito.
Tinawag ng mga viewers na nanood ng advance episode sa Netflix ang scene na ito bilang isang “masterclass in acting”. Sa eksenang ito, ang character ni Kathryn na si Billy ay nagkaroon ng major breakdown habang basang-basa sa ulan. Flawless ang pag-shift ng kanyang emotions mula sa masakit na pag-iyak hanggang sa pagluhod at pag-beg for forgiveness sa character ni James Reid.
Ang partikular na scene na ito ay isang pivotal moment sa series dahil naalala ni Billy ang isang traumatic childhood incident. May possibility raw na napatay niya ang ina ng best friend niyang si Jordan (James) dahil sa isang hit-and-run accident.
Habang sinusubukan ni Billy na alamin ang katotohanan sa tulong ni Jordan, kailangan din niyang harapin ang kanyang half-sister na si Bea, na ginagampanan ni Maja Salvador. Nahihirapan pa rin si Billy na magtiwala kay Bea kahit na marami nang attempts ang huli na makipag-reconcile.
Ang Episode 82 ng Someone, Someday ay streaming na sa Netflix. Mapapanood din ito sa TV tuwing weeknights, 8:45 p.m. sa ALLTV2, TV5, A2Z, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live sa YouTube at Facebook, at TFC. Available din ang series 48 hours in advance sa iWant.