Gloc-9 at GameZone, nag-drop na ng 'Tara G!' music video
Inilunsad na ng OPM rap icon na si Gloc-9 at ng online gaming platform na GameZone ang official music video ng "Tara G!" noong Lunes, 16 Nobyembre 2026. Ginanap ang event sa The Blue Leaf Events Pavilion sa McKinley Hill kung saan hindi lang pinanood ang video kundi nag-perform din si Gloc-9 live sa harap ng mga members of the press, business partners ng GameZone, at mga invited content creators. Para sa opening ng programa, nagpasiklab muna ang mga fellow rappers na sina Hero at Ramdiss mula sa Asintada.
Si Gloc-9 ay isa sa mga pinaka-respetadong rappers sa Original Pilipino Music na kilala sa paggawa ng mga kanta tungkol sa mga realidad ng buhay ng mga Pilipino. Sa loob ng mahigit dalawang dekada, naging tatak na niya ang storytelling at social insight sa kanyang mga obra. Kasalukuyan siyang managed ng Asintada Mgmt. and Prod. Inc.
Ang konsepto ng humahabang jeepney
Sa music video, ginamit ang jeepney bilang isa sa pinaka-iconic na simbolo ng kulturang Pilipino para bigyang-buhay ang spirit ng "Tara G!". Ang kwento ay umiikot sa values ng samahan at barkadahan, kung saan nagsimula ang lahat sa isang simpleng imbitasyon. Habang dumadami ang mga kaibigang sumasama sa ride, unti-unting humahaba ang jeepney sa isang creative na paraan. Ayon sa produksyon, sumisimbolo ito kung paano ang isang simpleng tawag ay nagiging isang malaking gathering na puno ng friendship, connection, at shared moments.
Ang setting ng video ay sa mga pamilyar na tanawin ng mga Filipino neighborhoods. Layunin nito na i-celebrate ang saya ng pagsasama-sama at ang unique na spirit ng companionship ng mga Pinoy. Ang humahabang jeepney ay nagsisilbing representasyon ng isang community kung saan may puwesto para sa lahat at mas nagiging meaningful ang journey kapag may kasama.
Higit pa sa isang kanta
Ang kanta mismong "Tara G!" ay nailabas na worldwide noong 30 October 2026 sa mga major audio streaming platforms gaya ng Spotify, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music, at Deezer. Ito ang official campaign song para sa "Tara G! Sama Tayo!" ng GameZone, na nagbibigay-pugay sa tradisyon ng mga Pilipino na pagtipunin ang pamilya at mga kaibigan sa pamamagitan ng mga card games.
Sabi ni Gloc-9, kapag narinig mo ang "Tara G!", alam mo na agad na may lakad o may ganap ang barkada, at iyon ang gusto niyang maramdaman ng manonood. Para naman kay Ava Castillo, spokesperson ng GameZone, ang music video ay paraan para mapunta ang campaign kung saan talaga nagpapalipas ng oras ang mga Pilipino kasama ang kanilang mga kakilala. Ayon sa kanya, nagsimula ang "Tara G! Sama Tayo!" bilang isang imbitasyon, naging kanta, at ngayon ay kwentong pwedeng panoorin at i-share.
Paalala sa responsible gaming
Isang mahalagang punto na binanggit ni Gloc-9 ay ang kanyang desisyon na tanggapin ang collaboration na ito dahil sa pagkakataong isulong ang responsible gaming. Ang mensaheng nais niyang ihatid sa kanta ay ang paglalaro nang tama, may limit, at kasama ang barkada.
Ang launch na ito ay bahagi rin ng strategy ng GameZone para itayo ang kanilang brand gamit ang Filipino music at culture. Ang official music video ay available na sa Facebook Page at YouTube channel ng GameZone, habang ang kanta naman ay pwedeng i-stream sa lnk.fuga.com/gloc9_tarag.
Tungkol sa GameZone platform
Ang GameZone ay isang PAGCOR-licensed online gaming platform sa Pilipinas para sa mga adult na 21 years old and above. Dito nagkokonekta ang mga Pinoy sa pamamagitan ng secure at competitive na Player vs. Player gaming experiences gamit ang card games. Sa pamamagitan ng GameZone Tour, pinangungunahan nila ang mga table game tournaments sa bansa, partikular na ang mga popular na card games gaya ng Tongits at Pusoy, pati na rin ang international games gaya ng Poker.
Sa kasalukuyan, mayroon silang library na may mahigit 1,500 premium games at real-time online gameplay para sa high-stakes competitions. Layunin nilang maging premier platform sa bansa para sa skill-based online gaming at digital competition. Para sa mga interesado, pwedeng bisitahin ang kanilang website o i-follow ang kanilang social media accounts sa Facebook, Instagram, at TikTok. Pero siyempre, strictly for 21 years old and above lang ito at dapat ay maglaro nang may responsibilidad.
Kaya ano, tara na bang mag-Tongits o mas gusto niyo lang munang mapanood ang humahabang jeepney ni Gloc-9?