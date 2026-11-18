Bakbakan na: Omega vs Jaeger-LeCoultre para sa bagong James Bond
Nagkakagulo na naman ang mga luxury watch brands dahil sa pagpapalit ng bida sa James Bond. Matagal nang kapit ang Omega sa 007 franchise simula noong 1995, nang unang isuot ni Pierce Brosnan ang Seamaster sa pelikulang GoldenEye. Hindi lang basta accessories ang papel nila, dahil pati si Daniel Craig, na bida sa nakaraang limang pelikula, ay gumamit din ng relo mula sa manufacturer na ito na base sa Biel/Bienne at bahagi ng Swatch Group.
Sa totoo lang, hindi lang basta product placement ito kundi isang seryosong partnership. Parehong nagsilbing brand ambassadors sina Brosnan at Craig para sa Omega. Noong early October 2012, muling nilunsad ang collaboration na ito para sa isang bagong collection na dedicated sa secret agent. Kasama rito ang Seamaster Diver 300M at, sa unang pagkakataon, isang model na inspired sa historic adversary ni Bond na si Spectre.
Ang pagpasok ni Jaeger-LeCoultre
Ngayon, mukhang may papasok na bagong contender sa laban: ang Jaeger-LeCoultre. Ang dahilan? Si Robert Pattinson, na 40 years old, ay itinalaga noong September bilang global ambassador para sa watchmaker na ito na base sa Vallée de Joux at parte ng Richemont group mula sa Geneva.
Nakita na natin ang taste ni Pattinson noong early September sa Venice Film Festival. Doon ay isuot niya ang isang diamond-set Jaeger-LeCoultre Master Hybris Artistica Calibre 184. Imagine, ang halaga raw ng relo na ito ay halos $1 million o kaya ay CHF840,000. Lima lang ang ginawang examples ng model na ito. Talagang high-end ang laro rito.
Commercial war ng mga Swiss maisons
Hindi na nakaligtas sa pansin ng international specialist press ang potential rivalry na ito. Pinag-uusapan na sa lifestyle media kung magkakaroon ba ng commercial competition sa pagitan ng dalawang Swiss maisons. May mga mungkahi na baka ang kapalit ng Omega Seamaster ay mga model mula sa Jaeger-LeCoultre, gaya ng Polaris o kaya naman ay ang Reverso.
Sa ngayon, hindi pa malinaw kung mapapanatili ng Omega ang posisyon nila bilang official watch ni James Bond, o kung magagawang samantalahin ng Richemont ang pagpapalit ng lead actor para makuha ang isa sa pinaka-prestigious na advertising platforms sa cinema. Noong tinanong ng Awp news agency ang Omega, anunsyo lang nila na ayaw muna nilang mag-comment sa matter na ito sa kasalukuyan. Typical corporate move, 'di ba?
Ang halaga ng pagiging official watch
Kahit confidential ang mga advertising agreements, may idea tayo kung gaano kalaki ang perang involved dito. Dati nang ibinunyag ng former CEO ng Omega na si Jean-Claude Biver na nag-offer siya ng hanggang $2 million para lang masiguro ang partnership sa James Bond. Sobrang layo nito sa initial asking price na nasa pagitan lang ng $50,000 at $60,000.
Ang agreement na ito ay hindi lang para sa pagpapakita ng relo sa mga pelikula, kundi kasama rin ang additional advertising rights. Kinumpirma rin ni Raynald Aeschlimann, ang current CEO ng Omega, noong 2022 na sulit ang investment na ito. Ayon sa kanya, tuwing may bagong Bond film na lumalabas, nakikita nila ang significant increase sa sales ng brand, kahit wala siyang binigay na precise figures.
Sa ngayon, wala pa ring clue kung ano ang mapipili. May lumabas na first official photograph ni Pattinson bilang secret agent kung saan naka-tuxedo siya at may hawak na baril, pero ang wrist niya ay bare—walang suot na relo. Ibig sabihin, open pa rin ang laban at hindi pa natin alam kung sino ang mananalalo sa contest na ito.
Sana all may budget para sa $1 million na relo, 'no?