Caprice Cayetano, Ashtine Olviga, at Fyang Smith, wagi sa 2026 RAWR Awards
Wagi si Caprice Cayetano, isang talent ng Sparkle GMA Artist Center, bilang Breakthrough Artist of the Year sa 10th edition ng RAWR Awards. Hindi naman nakarating si Fyang Smith, ang actress at content creator na sikat mula sa Pinoy Big Brother: Gen 11, dahil may prior commitment siya, pero nakuha pa rin niya ang Favorite Newbie trophy.
Hindi lang solo win ang kay Fyang dahil nakuha rin ng JMFyang pairing—siya at ang onscreen partner niyang si JM Ibarra—ang Love Team of the Year. Para naman sa actress at singer na si Ashtine Olviga, nakuha niya ang Favorite Bida award dahil sa pagganap niya bilang Jasper Jean Mariano sa series na “Ang Mutya ng Section E.”
Iba pang mga nanalo
Marami ring emerging talents ang kinilala sa awards. Naging Bibo of the Year si Cassandra Lavarias, habang si Megan Halari naman ang Favorite Kontrabida. Nag-share naman nina Xyriel Manabat at Elia Ilano sa award na Beshie ng Taon.
Pagdating naman sa music, hindi nagpa-huli ang BINI na humakot ng Favorite Performer at Song of the Year. Ang SB19 naman ang tinanghal na Favorite Group, habang ang fandom nilang A’TIN ang nanalo bilang Fan Club of the Year.
Movies, TV, at ang system
Sa film and television categories, “Call Me Mother” ang Favorite Movie of the Year. Sa TV naman, “Born to Shine” ng GMA Network ang Bet na Bet na Teleserye, at ang “Golden Scenery of Tomorrow” ng VivaOne ang Digital Series of the Year.
Naganap ang ceremony sa isang bar sa Quezon City kasabay ng 2026 SILOG Awards ng Dailypedia at ang 18th anniversary ng LionhearTV. Para sa 10th edition, hinati ang voting system sa tatlong parte: 33.33% public votes, 33.33% online search metrics, at 33.33% industry votes. Ang public voting ay tumakbo mula October 8 hanggang November 4.
Sana all may trophy, 'no? Kayo, sino ang paborito ninyong winner dito?