Kaila Estrada at Inah de Belen, nag-bridal shower para sa sister na si Moira
Todo ang pag-celebrate nina Kaila Estrada at Inah de Belen para sa upcoming wedding ng kanilang sister na si Moira Estrada. Nag-organize ang dalawa ng isang intimate bridal shower kung saan nakisaya rin ang ilang family and friends para i-celebrate ang final weeks ni Moira bago siya maging Mrs.
Kaila shared the love on Instagram noong Wednesday, Nov. 18, kasama ang mga photos ng event at caption na, She’s getting married!!!! such a fun time celebrating you.
same energy naman si Inah na nag-thank you sa lahat ng tumulong sa decorations, games, pati na sa venue at food provider. Tinawag pa niya si Kaila bilang kanyang “partner in crime” sa pag-organisa ng bridal shower. Sabi ni Inah, Still feeling all the love from last night, habang excited na binibilang ang huling ilang linggo ni Moira bago ang kasalan.
Para sa mga hindi updated, na-announce ni Moira ang engagement niya sa longtime boyfriend na si Alfonso Miguel noong Jan. 3, 2025. Kinuwento niya noon na nag-propose si Alfonso right after midnight noong New Year's Day.
Habang bridal shower ang focus ngayon, hindi rin nakakaligtas sa chika ang love lives nina Kaila at Inah. Kaila has been linked to Daniel Padilla, at kahit walang direct confirmation, nag-post na sila ng photos ng isa't isa sa social media na parang official na ang romance. Si Inah naman ay matagal na sa relationship kay Jake Vargas since 2016. Live-in na ang dalawa for several years at open silang nagsasabing plano nilang magpakasal, though ayaw muna nilang mag-rush.
Sana all may supportive sisters na ready mag-organize ng party, 'no?