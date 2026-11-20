Kiray Celis, mommy na! Welcome na ang baby boy niya
Omg, may new member na ang family nina Kiray Celis at Stephan Estopia! Ibinahagi ng actress-entrepreneur ang balita sa Instagram via a video kung saan makikita siyang nasa ospital kasama ang kanyang newborn son.
Sabi ni Kiray, Magpa-Pasko at Bagong Taon na kasama ang pinakamagandang regalo galing kay Lord. Dinagdag pa niya sa caption na ito ang pinakamagandang blessing na natanggap at dumating samin. Wala pang official name ang baby boy.
Sila Kiray at Stephan ay magkasama na since 2021 at ikinasal noong December 2025. Noong April naman nila unang ibinalita ang pregnancy ng actress.
Sana all may baby gift bago mag-Pasko!
May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.