Kim Molina, babalik bilang Zsazsa Zaturnnah sa musical revival
Babalik si Kim Molina sa stage para gampanan muli ang titular superheroine sa revival ng “Zsazsa Zaturnnah Ze Parteeeh!” na babalik sa stage sa April 2027. Inilabas na ang cast ng musical sa isang press conference noong November 18 sa Quezon City, kung saan kinumpirma ang pagbabalik ni Molina sa role na ginampanan niya rin sa production ng Ateneo Blue Repertory noong 2023.
Kuwento ni Molina, mas may disiplina at self-acceptance na siya ngayon sa pagharap sa character. Aminado siya na natuto siyang mag-diet at alagaan ang kanyang katawan mula noong 2023 production. Sabi pa niya, I also learned that I shouldn’t expect so much. I accepted myself more.
Dahil alien-like superheroine si Zsazsa na kilala sa pagiging glamorous, binigyang-diin ni Molina na kailangan ng confidence at pagiging sexy sa role. Plano niyang dalhin ang mga lesson na natutunan niya dati habang nakikipag-collab at natututo naman sa mga bagong generation ng theater actors na kasama niya rito.
Bagong vibe sa Shooting Gallery Studios
Kasama rin sa cast si Shiela Valderrama na gaganap bilang Queen Femina Suarestellar Baroux, ang villainous ruler ng Planet XXX at leader ng Amazonistas. Kasama rin sina Almond Bolante bilang Didi at Esteban Mara bilang Dodong.
Ayon kay Chris Cahilig, president ng Wishbone Collective, magiging kakaiba ang theatrical experience dahil sa Shooting Gallery Studios sa Makati itatayo ang musical. Hindi ito conventional theater kundi isang large black-box space na bubuuin mula sa scratch. Ibig sabihin, may freedom ang team na i-design ang space ayon sa vision ni director Chris Millado, pati na ang paglalagay ng sariling seats, stage, at lighting elements.
Inaanunsyo rin na magkakaroon ng extended run ang production na may 45 shows mula April 2 hanggang May.
Mula graphic novel hanggang stage
Base ang musical sa graphic novel ni Carlo Vergara na “Ang Kagila-gilalas na Pakikipagsapalaran ni Zsazsa Zaturnnah.” Tungkol ito kay Ada, isang gay beautician na nagiging superpowered at glamorous na si Zsazsa matapos lumunok ng misteryosong bato mula sa outer space.
Ang original stage musical ay unang nag-premiere noong 2006 sa ilalim ng Tanghalang Pilipino at isa na sa pinakasikat na Filipino musicals. Bahagi ng creative team sina playwright Chris Martinez, composer at lyricist Vincent A. De Jesus, at si Chris Millado.
Keri na ba ang confidence at sexiness ni Kim para sa role na 'to or overkill na? Kayo, anong tingin niyo?